Медведев объяснил, почему страны Запада на самом деле финансируют Киев Медведев: страны Запада финансируют Киев из глубинной ненависти к России

Элиты стран Запада финансируют Киев не из любви к украинскому народу, а из глубинной ненависти, которую они испытывают к России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в мессенджере МАКС. Так он отреагировал на слова польских политиков о том, что впервые в истории страны Запада сами берут в долг, передают Украине безусловную и безвозвратную помощь, а бремя погашения кредита принимают на себя.

Именно так! Но вовсе не из-за любви к «вільним українцям». Причина одна: глубинная ненависть западных элит к России, к нам с вами. Почему? Ненависть подчас иррациональна. Как когда-то сказал Александр III, «У России нет друзей. Нашей огромности боятся», — написал Медведев.

По его мнению, в этой ненависти есть и прагматичный мотив — желание разделить Россию на части и получить доступ к ее богатствам. Поскольку без ядерного коллапса это невозможно, западные, особенно европейские, политики, по выражению зампреда Совбеза, «постоянно скрипят зубами».

Медведев призвал не верить западным элитам, никогда ими не восхищаться, а холодно презирать их. Он подчеркнул, что в этом должен состоять новый кодекс взаимоотношений с «западными партнерами».

Ранее Медведев на фоне инцидента с БПЛА в Румынии обратился к лидерам стран ЕС через созданный ИИ ролик с советом «завалить хлебало». В опубликованном им видео он стоит за трибуной и обращается к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и канцлеру Германии Фридриху Мерцу.