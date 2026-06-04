Певец Дава рассказал об отношении к родительству

Певец Дава (настоящее имя — Давид Манукян) признался, что всю жизнь хотел стать отцом, сообщает KP.RU. Он отметил, что чувствует себя естественно в роли родителя на экране.

Мне кажется, во мне это заложено. У меня всегда была тяга. Я этого ждал. У меня это заложено было. Для меня это было очень естественно. Я ничего не наигрывал. Я просто проживал это с естественными эмоциями, — рассказал Дава.

Сейчас певец и видеоблогер воспитывает годовалую дочь вместе с женой Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан). По его словам, все, что касается дочери, они предпочитают оставлять за кадром.

Ранее Дава пожаловался на трудности, с которыми ему пришлось столкнуться после того, как он женился и у него родилась дочь. Он признался, что хотел бы меньше работать и посвящать все время ребенку, однако обстоятельства ему не позволяют.