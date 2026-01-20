Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 02:10

Много ярких романов и один развалившийся брак: с кем встречалась Бузова

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Телеведущая, певица, экс-участница реалити-шоу «Дом 2» Ольга Бузова 20 января отмечает юбилей — 40 лет. В жизни артистки было немало романов, кроме того, звезда была замужем, но развелась. Что известно об отношениях знаменитости?

С кем из участников «Дома-2» встречалась Бузова?

На проекте «Дом-2» Ольга впервые встретилась с Романом Третьяковым. В то время Ольге было всего 18 лет, в то время как Роману уже исполнилось 24 года. Эта пара быстро завоевала популярность среди зрителей, и многие верили, что их отношения приведут к свадьбе. Однако судьба распорядилась иначе: Роман покинул шоу, а Ольга продолжила участие и впоследствии стала его ведущей.

Позже Третьяков откровенно высказался о бывшей возлюбленной. Он назвал ее несерьезной женщиной, на уме которой только веселье.

«Она не меняется. Веселая, классная, но слишком увлекается этой игрой. По крайней мере, у нас так было. В какой-то момент мужчина просто устает, ему становится скучно. Хочется, чтобы рядом был думающий, серьезный человек. К сожалению, Оля не такая», — откровенничал бывший участник «Дома-2».

Третьяков также подчеркнул, что Бузова чрезмерно увлечена самолюбованием. По его мнению, для ведущей важно быть в центре внимания и участвовать во всех мероприятиях. Она также склонна говорить, когда это не имеет смысла и когда для этого нет причин.

Кроме того, бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что у Ольги Бузовой был тайный роман с Тимофеем Майоровым, когда она еще участвовала в проекте. Скандально известный блогер отметил, что Майоров был порядочным человеком, который искренне любил певицу, дарил ей подарки и всегда старался угодить.

По словам Рустама, в тот период Ольга цвела и сияла. Влюбленные встречались три года. В 2018 году Бузова и Майоров встретились на свадьбе общих знакомых. По словам телеведущей, они с Тимофеем находятся в прекрасных отношениях. Бизнесмен поддерживал ее на съемках шоу «Замуж за Бузову». Тогда певица дала повод думать, что воссоединилась с Майоровым, но в действительности этого не случилось.

Почему брак с Тарасовым развалился

В 2011 году появилась информация о романе популярной телеведущей и футболиста клуба «Локомотив» Дмитрия Тарасова. Вскоре спортсмен сделал Бузовой предложение, и в июне 2012 года они поженились. Свадьба прошла в кругу самых близких людей.

Ольга полностью посвятила себя построению семьи. В этот период звезда гораздо реже появлялась на телеэкранах.

Однако, несмотря на все попытки сохранить отношения, их брак продлился недолго. Уже через четыре года, в 2016-м, супруги официально расторгли брак. Чаще всего причиной разрыва СМИ называют измену футболиста с молодой вице-чемпионкой конкурса «Мисс Россия — 2014» — Анастасией Костенко, с которой впоследствии он создал семью.

Сам Тарасов утверждал, что основной причиной их разрыва стало то, что певица не хотела иметь детей, в то время как он стремился к созданию большой семьи. Футболист отметил, что его бывшая супруга формально соглашалась на рождение детей, однако ее действия свидетельствовали об обратном.

С кем Бузова встречалась после развода

В 2018 году звезда приняла участие в телешоу «Замуж за Бузову». В рамках проекта несколько претендентов пытались завоевать сердце телеведущей. Под прицелом камер она стремилась найти свою вторую половинку среди 15 кандидатов.

Победил в программе бизнесмен Денис Лебедев. Однако их отношения продлились недолго. По словам Ольги, причиной разрыва стали измены Дениса и его финансовые проблемы, о которых он не хотел рассказывать.

В 2019 году Ольга Бузова встретила нового возлюбленного. Им оказался известный музыкант Давид Манукян. Как обычно, Ольга делилась своими чувствами с фанатами, и на совместных снимках и видео выглядела невероятно счастливой.

В январе 2021 года Манукян сделал Бузовой предложение руки и сердца, и они провели небольшую церемонию на Мальдивах. Однако их отношения продлились недолго. Через несколько недель после торжественного мероприятия Ольга сообщила в своих социальных сетях о расставании с Давидом.

В январе 2026 года Ольга поделилась, что ее мечта — найти подходящего спутника жизни, с которым она сможет построить семью. Также она стремится к тому, чтобы стать матерью. Единственным препятствием на пути к ее желаниям является отсутствие подходящего кандидата.

Читайте также:

Умер Валентино Гаравани: биография основателя модного дома Valentino

«У меня зависимость»: Волочкова о конфликте с родными, эмиграции, пенсии

«Холоп», Испания, более 100 фильмов: как живет актер Александр Самойленко

Ольга Бузова
звезды
Россия
шоу-бизнес
телеведущие
певицы
романы
Дава
Дмитрий Тарасов
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ДТП с участием более 100 автомобилей произошло в США
Раскрыта процедура опознания тел Усольцевых в случае их гибели
Трамп поставил антирекорд по росту госдолга США
Много ярких романов и один развалившийся брак: с кем встречалась Бузова
«Знаете ли вы»: в Венгрии осудили памятки по подготовке к ядерной войне
«Завели чат без шефа»: как Европа и Зеленский готовят заговор против США
Мужчинам знать обязательно: чекап для потенции. Инструкция от сексолога
«Маниакальная заряженность»: в России раскритиковали курс Дании
Два российских аэропорта «захлопнулись» для приема и выпуска самолетов
В Молдавии дали оценку решению вывода страны из состава СНГ
«Сейчас будет плохо всем»: Бузова о любви, попсе, карьере — лучшие цитаты
На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение по второй линии
Число жертв пожара в крупном ТЦ Пакистана увеличилось
Петербуржцы завалили власти жалобами на качество уборки снега
Сибиряки провели ночь в палатках в экстремальный мороз
Отсудил 30 тысяч, просит УДО: маньяк-педофил Чигиринских захотел на свободу
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 января 2026 года
Солнечная супервспышка обрушила на Землю плазменный шторм
Морозы подняли в Финляндии спрос на жизненно важный ресурс
Миротворец с ружьем в руках: почему Арафат стал главным символом Палестины
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.