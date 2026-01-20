Много ярких романов и один развалившийся брак: с кем встречалась Бузова

Телеведущая, певица, экс-участница реалити-шоу «Дом 2» Ольга Бузова 20 января отмечает юбилей — 40 лет. В жизни артистки было немало романов, кроме того, звезда была замужем, но развелась. Что известно об отношениях знаменитости?

С кем из участников «Дома-2» встречалась Бузова?

На проекте «Дом-2» Ольга впервые встретилась с Романом Третьяковым. В то время Ольге было всего 18 лет, в то время как Роману уже исполнилось 24 года. Эта пара быстро завоевала популярность среди зрителей, и многие верили, что их отношения приведут к свадьбе. Однако судьба распорядилась иначе: Роман покинул шоу, а Ольга продолжила участие и впоследствии стала его ведущей.

Позже Третьяков откровенно высказался о бывшей возлюбленной. Он назвал ее несерьезной женщиной, на уме которой только веселье.

«Она не меняется. Веселая, классная, но слишком увлекается этой игрой. По крайней мере, у нас так было. В какой-то момент мужчина просто устает, ему становится скучно. Хочется, чтобы рядом был думающий, серьезный человек. К сожалению, Оля не такая», — откровенничал бывший участник «Дома-2».

Третьяков также подчеркнул, что Бузова чрезмерно увлечена самолюбованием. По его мнению, для ведущей важно быть в центре внимания и участвовать во всех мероприятиях. Она также склонна говорить, когда это не имеет смысла и когда для этого нет причин.

Кроме того, бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что у Ольги Бузовой был тайный роман с Тимофеем Майоровым, когда она еще участвовала в проекте. Скандально известный блогер отметил, что Майоров был порядочным человеком, который искренне любил певицу, дарил ей подарки и всегда старался угодить.

По словам Рустама, в тот период Ольга цвела и сияла. Влюбленные встречались три года. В 2018 году Бузова и Майоров встретились на свадьбе общих знакомых. По словам телеведущей, они с Тимофеем находятся в прекрасных отношениях. Бизнесмен поддерживал ее на съемках шоу «Замуж за Бузову». Тогда певица дала повод думать, что воссоединилась с Майоровым, но в действительности этого не случилось.

Почему брак с Тарасовым развалился

В 2011 году появилась информация о романе популярной телеведущей и футболиста клуба «Локомотив» Дмитрия Тарасова. Вскоре спортсмен сделал Бузовой предложение, и в июне 2012 года они поженились. Свадьба прошла в кругу самых близких людей.

Ольга полностью посвятила себя построению семьи. В этот период звезда гораздо реже появлялась на телеэкранах.

Однако, несмотря на все попытки сохранить отношения, их брак продлился недолго. Уже через четыре года, в 2016-м, супруги официально расторгли брак. Чаще всего причиной разрыва СМИ называют измену футболиста с молодой вице-чемпионкой конкурса «Мисс Россия — 2014» — Анастасией Костенко, с которой впоследствии он создал семью.

Сам Тарасов утверждал, что основной причиной их разрыва стало то, что певица не хотела иметь детей, в то время как он стремился к созданию большой семьи. Футболист отметил, что его бывшая супруга формально соглашалась на рождение детей, однако ее действия свидетельствовали об обратном.

С кем Бузова встречалась после развода

В 2018 году звезда приняла участие в телешоу «Замуж за Бузову». В рамках проекта несколько претендентов пытались завоевать сердце телеведущей. Под прицелом камер она стремилась найти свою вторую половинку среди 15 кандидатов.

Победил в программе бизнесмен Денис Лебедев. Однако их отношения продлились недолго. По словам Ольги, причиной разрыва стали измены Дениса и его финансовые проблемы, о которых он не хотел рассказывать.

В 2019 году Ольга Бузова встретила нового возлюбленного. Им оказался известный музыкант Давид Манукян. Как обычно, Ольга делилась своими чувствами с фанатами, и на совместных снимках и видео выглядела невероятно счастливой.

В январе 2021 года Манукян сделал Бузовой предложение руки и сердца, и они провели небольшую церемонию на Мальдивах. Однако их отношения продлились недолго. Через несколько недель после торжественного мероприятия Ольга сообщила в своих социальных сетях о расставании с Давидом.

В январе 2026 года Ольга поделилась, что ее мечта — найти подходящего спутника жизни, с которым она сможет построить семью. Также она стремится к тому, чтобы стать матерью. Единственным препятствием на пути к ее желаниям является отсутствие подходящего кандидата.

