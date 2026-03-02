Зимняя Олимпиада — 2026
Британия считает «головы» и ищет пути спасения с Ближнего Востока

Британия готовит массовую эвакуацию своих граждан с Ближнего Востока

Власти Великобритании разрабатывают маршруты для эвакуации десятков тысяч граждан с Ближнего Востока, передает телеканал Sky News. Эта работа началась после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля.

Как отметила глава МИД Иветт Купер, в регионе находятся около 300 тыс. британцев. 102 тыс. человек уже зарегистрировались на специальной онлайн-платформе, созданной Министерством иностранных дел на фоне ухудшения ситуации. Купер сообщила, что в страны региона направлены группы быстрого реагирования для помощи гражданам и подготовки возможной эвакуации.

Мы задействуем все доступные инструменты для защиты людей за рубежом, — подчеркнула министр.

Ранее россияне, находящиеся в крупных городах ОАЭ, сообщили о напряженной обстановке после ракетных ударов Ирана по целям США и Израиля. По их словам, небо над страной закрыли, рейсы отменили, а жители и туристы слышали работу систем ПВО и хлопки в воздухе. Некоторым туристам пришлось спать в коридорах отелей.

Посольство РФ до этого поблагодарило власти Азербайджана за помощь в эвакуации россиян из Ирана. Люди выезжают через пункт пропуска в Астаре.

