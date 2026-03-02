Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 19:28

Тимоти Шаламе вывел на красную дорожку маму в ярком платье

Тимоти Шаламе появился на церемонии вручения Actor Awards 2026 с мамой

Тимоти Шаламе Тимоти Шаламе Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Актер Тимоти Шаламе появился на церемонии вручения премии Actor Awards 2026 в Лос-Анджелесе в компании своей мамы Николь Флендер, снимки опубликовали на сайте мероприятия. Артист, который обычно посещает светские мероприятия с возлюбленной Кайли Дженнер, на этот раз выбрал в спутницы родственницу.

Для выхода в свет Шаламе выбрал лаконичный образ от Prada: белую рубашку с пиджаком, черные брюки и обувь. Его мама, напротив, сделала акцент на цвете, появившись в ярко-розовом платье, которое эффектно контрастировало со сдержанным нарядом сына.

Ранее стало известно, что Дженнер и Шаламе решили обручиться и ждут подходящего момента для публичного объявления. Инсайдер рассказал изданию Us Magazine, что помолвка голливудской пары должна состояться в текущем году.

Кроме того режиссер Джош Сэфди рассказал, что Шаламе по-настоящему погрузился в историю персонажа Марти Маузера перед началом съемок в фильме «Марти Великолепный». По его словам, артист не выходил из образа все время, пока создавали кинокартину.

Тимоти Шаламе
актеры
шоу-бизнес
звезды
