Драма с Шаламе, новая «Субстанция» и сериал о Вестеросе: премьеры недели

В прокате и на стримингах — сразу несколько тяжеловесов: сериал из вселенной «Игры престолов», провокационный хоррор, который сравнивают с «Субстанцией», со звездой «Американской истории ужасов», и драма с Тимоти Шаламе в главной роли. NEWS.ru рассказывает, какие фильмы стоит посмотреть на этой неделе января 2026 года, и почему пройти мимо них не получится.

«Марти великолепный»

История об одержимости успехом и тонкой грани между дерзостью и саморазрушением

Для тех, кто любит фестивальные драмы об амбициях и личном выборе, фанатам Шаламе и зрителям, которым интересны истории о людях, идущих ва-банк.

Марти Маузер — молодой и отчаянно амбициозный парень, который искренне верит, что не существует ничего невозможного. Ради своей мечты он готов идти напролом, рисковать репутацией, отношениями и самим собой, доказывая миру и себе, что талант и упорство могут все. Фильм явно играет на харизме Тимоти Шаламе — он в привычной для себя зоне обаятельного молодого человека с внутренним надломом.

Премьера: 15 января в кинотеатрах.

В ролях: Тимоти Шаламе, Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон, Кевин О'Лири, Tyler, the Creator, Абель Феррара, Кото Кавагути, Фрэн Дрешер, Ларри «Ратсо» Сломан, Марианн Фром Бруклин.

«Завербованный»

Плотный шпионский триллер

Подойдет любителям серьезных шпионских историй, поклонникам военных драм и тем, кому важны не только экшен, но и психологическая подоплека.

Андрей Романов оказывается втянутым в противостояние российских и западных спецслужб. Вместе с элитной группой агентов он отправляется на опасную миссию — выяснить, что происходит в секретной лаборатории у границы страны. Но у него есть и личный мотив: человек, возглавляющий команду противника, причастен к гибели его отца. Ситуация осложняется, когда выясняется, что в группе есть «крот», и подозрение падает на самого Андрея. Иван Охлобыстин в роли наставника жесткий и харизматичный, а сюжет держится на постоянном напряжении.

Премьера: 15 января в кинотеатрах.

В ролях: Александр Метелкин, Иван Охлобыстин, Ника Здорик, Алексей Кравченко, Игорь Жижикин, Данила Якушев, Анастасия Черникова, Милана Надеева, Диана Надеева, Александр Златопольский.

«Рыцарь семи королевств»

Экранизация цикла повестей Джорджа Мартина во вселенной «Игры престолов»

Для тех, кто фанатеет от мира Джорджа Мартина, и любителей спокойного, атмосферного фэнтези.

Действие сериала происходит в Вестеросе за сто лет до событий «Игры престолов». Наивный, но честный рыцарь сир Дункан Высокий берет в оруженосцы мальчика по имени Эгг. Но он скрывает тайну своего происхождения. Вместе они путешествуют по континенту, попадая в передряги, турниры и ситуации, где честь и выбор значат больше титулов. Камерная история во вселенной «Игры престолов», здесь меньше масштабных войн и больше человечности.

Премьера: 18 января на HBO.

В ролях: Питер Клэффи, Декстер Сол Анселл, Сэм Спруэлл, Дэниэл Ингс, Финн Беннетт, Берти Карвел, Генри Эштон, Шон Томас, Эдвард Эшли, Дэниэл Монкс.

«Майор Гром: Игра против правил»

Динамичный супергеройский экшен по-русски

Для тех, кто любит комиксы, экшен и истории о героях «из народа».

Майор Игорь Гром привык справляться с преступностью в одиночку, но новые враги оказываются слишком сильны. Теперь ему приходится работать в команде — с напарником Димой Дубиным и журналисткой Юлей Пчелкиной, чтобы очистить Петербург от новой волны криминала. Фильм делает ставку на харизму Тихона Жизневского, узнаваемых персонажей и бодрый ритм.

Премьера: 19 января на «Кинопоиске HD».

В ролях: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Константин Хабенский, Матвей Лыков, Ольга Сутулова, Андрей Трушин.

«Красота»

Жесткая сатира на культ внешности и индустрию совершенства

Понравится тем, кто любит провокационные антиутопии и социальные триллеры.

Фармацевтическая корпорация создает препарат, способный дарить идеальную внешность. Но у чудо-средства есть побочный эффект: оно превращается в смертельно опасный вирус, передающийся половым путем. И внезапно красота становится не спасением, а угрозой. Сюжет балансирует между триллером и социальной драмой, задавая неудобные вопросы. Присутствие Эвана Питерса и Ребекки Холл сразу настраивает на мрачный тон истории

Премьера: 21 января на FX.

В ролях: Эштон Кутчер, Джереми Поуп, Эван Питерс, Ребекка Холл, Энтони Рамос, Шанель Стюарт, Роб Янг, Патрик Льюис, Крис Силкокс.

