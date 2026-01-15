Атака США на Венесуэлу
Режиссер Джош Сэфди рассказал о подготовке Тимоти Шаламе к новой роли

Режиссер Джош Сэфди: Тимоти Шаламе погрузился в историю «Марти Великолепного»

Тимоти Шаламе Тимоти Шаламе Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press
Актер Тимоти Шаламе по-настоящему погрузился в историю персонажа Марти Маузера перед началом съемок в фильме «Марти Великолепный», заявил в беседе с RTVI режиссер Джош Сэфди. По его словам, артист не выходил из образа все время, пока создавали кинокартину.

Главное качество великого актера заключается в истинном умении слиться с вымышленным миром. И я увидел это в Тимоти. Я видел, как он готовился к роли, а для него подготовка к роли — это погружение в предысторию персонажа, вплоть до его рождения. Я видел, какие вопросы он задавал об этой предыстории. И эти вопросы были бесконечными, — рассказал Сэфди.

Он отметил, что к моменту старта съемок Шаламе был готов самостоятельно играть в настольный теннис как его герой. По словам Сэфди, в случае импровизации, актер четко понимал характер и мотивы своего персонажа. Режиссер признался, что никогда не наблюдал «такого уровня погружения в роль».

Ранее сообщалось, что Шаламе сбрил кудри и сменил прическу на «ежик» ради съемок в фильме «Марти Великолепный», в котором у него главная роль. Работу выполнила стилист по волосам Кристин Нелли.

