09 октября 2025 в 13:25

Тимоти Шаламе кардинально изменил имидж

Тимоти Шаламе сбрил кудри ради роли в фильме «Марти Великолепный»

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе Фото: legion-media/ASPN/BACKGRID

Голливудский актер Тимоти Шаламе сбрил свои кудри и сменил прическу на «ежик», сообщает WWD. Работу выполнила стилист по волосам Кристин Нелли. Предположительно, он пошел на такие меры ради съемки в фильме «Марти Великолепный», в котором у него главная роль.

В ролике Шаламе предстал в спортивном костюме и очках с прозрачными линзами. В Сети фанаты высмеяли новый образ. Некоторые сравнили его с ботаником, другие признались, что «впали в депрессию, глядя на эту прическу».

Ранее Шаламе стал самым молодым лауреатом премии Гильдии киноактеров США в номинации «Лучший актер». Награждение прошло 23 февраля. Шаламе побил рекорд своего коллеги по цеху Николаса Кейджа, который тот установил 30 лет назад.

Между тем инсайдеры сообщили СМИ, что актриса Анджелина Джоли всерьез опасается, что ее организм не выдержит стресса из-за разбирательств с бывшим супругом Брэдом Питтом. Звезда боится, что негативные эмоции могут спровоцировать у нее серьезные заболевания, такие как рак. Джоли попросила Питта о перемирии через своего представителя. Из-за серьезных опасений за здоровье актриса сама инициировала контакт с 60-летним артистом.

