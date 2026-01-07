В Турции раскрыли, что скрывается за атакой США на Венесуэлу

Дональд Трамп наблюдает за военными операциями США в Венесуэле из клуба Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида

Операция США в Венесуэле продемонстрировала утрату Вашингтоном способности создавать международный консенсус и привлекать союзников в ключевых регионах мира, заявил турецкий аналитик Гекхун Гечмен в интервью РИА Новости. По его мнению, этот аспект важнее простой оценки военных возможностей США.

Вашингтон больше не способен формировать консенсус, тогда как именно это отличает государственную политику от действий бандитов, — высказался эксперт.

Ранее информированные источники сообщили, что Соединенные Штаты передали предупреждение министру внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо о рисках для его безопасности в случае отказа подчиниться. Согласно их данным, главу силового ведомства может ждать судьба, аналогичная участи бывшего президента Николаса Мадуро.

Кроме того, осведомленный источник сообщил, что семь американских военнослужащих получили ранения в ходе силовой операции США против Венесуэлы. Согласно полученным данным, пятеро из пострадавших уже возобновили службу, в то время как двое других продолжают находиться на восстановлении.