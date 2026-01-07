Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 07:40

«Постигнет участь Мадуро»: в США пригрозили главе МВД Венесуэлы

Reuters: США угрожают главе МВД Венесуэлы похищением при неповиновении

Диосдадо Кабельо Диосдадо Кабельо Фото: Javier Campos/dpa/Global Look Press
Соединенные Штаты предупредили министра внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо об опасности для его жизни в случае неповиновения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Так, если глава ведомства будет препятствовать временным властям страны выполнять требования Вашингтона, он может разделить судьбу президента Николаса Мадуро.

Через посредников они (американские чиновники. — NEWS.ru) передали Кабельо, что в случае неповиновения его может постигнуть та же участь, что и Мадуро <...>, или же его жизнь может оказаться в опасности, — говорится в публикации.

Ранее появилась информация, что США выдвинули исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес ряд жестких требований. Одно из них предполагает полный разрыв Каракасом экономических и политических связей с рядом государств, включая Китай, Россию, Иран и Кубу.

Кроме того, как утверждает госсекретарь Марко Рубио, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает как приоритет покупку Гренландии, а не военное вторжение. По словам политика, звучащие из Белого дома угрозы не означают неизбежной силовой операции.

Венесуэла
США
Николас Мадуро
Вашингтон
угрозы
похищения
