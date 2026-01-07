Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 02:44

Стало известно, как Трамп может завладеть Гренландией

WSJ: Рубио заявил конгрессу, что Трамп хочет купить Гренландию

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Госсекретарь Марко Рубио заверил американских законодателей, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает покупку Гренландии как приоритет, а не военное вторжение, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на закрытое заседание в конгрессе. По словам политика, звучащие из Белого дома угрозы не означают неизбежной силовой операции.

На встрече 5 января, посвященной Венесуэле, сенатор Чак Шумер спросил о возможном применении силы в других регионах, включая Гренландию. В ответ Рубио пояснил, что реальной целью является приобретение острова у Дании. Во встрече также участвовали глава Пентагона и председатель Комитета начальников штабов.

При этом публичные заявления администрации Трампа не исключают военный вариант. Издание напомнило слова официального представителя Белого дома Кэролайн Ливитт заявившей, что вариант с задействованием ВС США всегда остается в распоряжении верховного главнокомандующего.

Ранее Трамп обратил внимание, что Соединенные Штаты нуждаются в территории Гренландии для обороны государства. До этого супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера опубликовала карту острова с подписью «скоро».

Гренландия
Марко Рубио
Дональд Трамп
США
