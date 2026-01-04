Трамп объяснил, зачем США нужна Гренландия Трамп: Гренландия нужна США для обороны

Соединенные Штаты нуждаются в территории Гренландии для обороны государства, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью The Atlantic. Накануне супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера опубликовала карту острова с подписью «скоро».

Безусловно, нам нужна Гренландия. <…> Она нам нужна для обороны, — подчеркнул президент США.

Ранее датский дипломат Йеспер Меллер Серенсен отреагировал на публикацию Миллер. Он назвал Данию и США близкими союзниками и отметил, что страна ожидает от Вашингтона уважения территориальной целостности.

Также глава комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов в ответ на угрозы президента США присоединить Гренландию пригрозил «прикупить несколько штатов». Так он проиллюстрировал «приличный экономический рост» своей страны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тем временем предупредил, что захват венесуэльского президента Николаса Мадуро может спровоцировать рост цен на нефть на мировых рынках. По его словам, венгерское правительство инициировало срочные консультации с энергетическими компаниями страны.