В Дании пригрозили «прикупить несколько штатов» США после слов Трампа Датский депутат Ярлов пригрозил возможностью «прикупить несколько штатов» у США

Глава комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов в соцсети Х в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию пригрозил «прикупить несколько штатов». Так он проиллюстрировал экономический рост своей страны.

Не то чтобы мы были довольными, но у Дании приличный экономический рост. Мы и сами сможем прикупить несколько штатов, — написал Ярлов.

Ранее сообщалось, что власти Дании создали «ночной дозор» под руководством Министерства иностранных дел для отслеживания перемещений президента США Дональда Трампа. На такие меры правительство пошло на фоне интереса американского лидера к Гренландии.

До этого датский премьер-министр Метте Фредериксен сообщила, что американская сторона не отрицает информацию о проведении в Гренландии тайной работы с целью посеять раздор между островом и Данией. Она напомнила, что «с самого начала» опасалась намерений Трампа присоединить Гренландию к США.

Тем временем норвежский политолог, старший сотрудник Института Фритьофа Нансена Арильд Моэ выразила мнение, что заявления Дональда Трампа с притязаниями на Гренландию стали большим подарком для России. Такая риторика американского лидера сеет раздор в НАТО, что выгодно Москве, пояснила она.