24 декабря 2025 в 10:17

В Европе раскрыли, какое заявление Трампа стало большим подарком для России

NRK: слова Трампа о Гренландии стали подарком для России из-за раздора в НАТО

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Заявления президента США Дональда Трампа с притязаниями на Гренландию стали большим подарком для России, считает норвежский политолог, старший сотрудник Института Фритьофа Нансена Арильд Моэ в статье для NRK. По его мнению, такая риторика американского лидера сеет раздор в НАТО, что выгодно Москве.

На практике не так важно, кто контролирует Гренландию — Соединенные Штаты или Дания. Это подарок России, потому что сеет раздор в западном альянсе, — отметил Моэ.

В статье также отмечается, что в Гренландии, как и в самой Дании, с опаской встретили заявления Трампа. Американского посла в Копенгагене, спецпосланника Трампа вызвали «на ковер» и потребовали объяснений.

Ранее сообщалось, что власти Дании создали «ночной дозор» под руководством Министерства иностранных дел для отслеживания перемещений президента США Дональда Трампа. На такие меры правительство пошло на фоне интереса американского лидера к Гренландии.

До этого датский премьер-министр Метте Фредериксен сообщила, что американская сторона не отрицает информацию о проведении в Гренландии тайной работы с целью посеять раздор между островом и Данией. Она напомнила, что «с самого начала» опасалась намерений Трампа присоединить Гренландию к США.

