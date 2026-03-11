Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 00:46

Иран направил США «послание» через «Авраама Линкольна»

Посол Джалали: Иран атакой на авианосец «Авраам Линкольн» передал США послание

«Авраам Линкольн» «Авраам Линкольн» Фото: US Navy/Global Look Press
Тегерану удалось нанести повреждения американскому авианосцу «Авраам Линкольн», заявил в беседе с РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали. По его словам, эта операция стала «посланием» Соединенным Штатам.

Американские и израильские войска уже знакомы с некоторыми оборонными возможностями Ирана. Повреждение авианосца «Линкольна» было посланием, которое, надеемся, агрессор получил, — заявил Джалали.

Иранские военные впервые сообщили о запуске ракет в сторону авианосца 1 марта. Затем повторили это 6 марта. В Центральном командовании США изначально утверждали, что ни одна из ракет не достигла цели.

Позже стало известно, что «Авраам Линкольн» после атаки четырьмя крылатыми ракетами был вынужден покинуть район базирования. Флагман ВМС США направился в сторону Индийского океана. Иранские военные подчеркнули, что удар был нанесен высокоточным оружием и достиг поставленных целей.

Ранее сообщалось, что американские силы «в последние несколько часов» уничтожили 10 неактивных катеров или кораблей Ирана, предназначенных для минирования. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся ответных ударов Тегерана и растущих жертв с иранской стороны.

Иран
корабли
США
ракеты
