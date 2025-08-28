День знаний — 2025
«Это серьезно»: премьер Дании о влиянии США на Гренландию

Премьер Дании выразила обеспокоенность из-за влияния США на Гренландию

Фото: Stefan Huwiler/http://imagebroker.com/search/Global Look Press

Американская сторона не отрицает информацию, что США проводят в Гренландии тайную работу с целью посеять раздор между островом и Данией, заявила премьер-министр европейской страны Метте Фредериксен. По ее словам, которые приводит датский телеканал TV2, все это достаточно серьезно. Премьер напомнила, что «с самого начала» опасалась намерений президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к США.

Я отмечаю, что американцы не отрицают ясно то, о чем сообщила DR, и это, конечно, серьезно, — считает Фредериксен.

Ранее Министерство иностранных дел Дании вызвало временного поверенного в делах США для дачи объяснений. Как отметил глава ведомства Ларс Лекке Расмуссен, поводом для этого демарша стали зафиксированные попытки американских граждан оказать влияние на ситуацию в Гренландии.

До этого Фредериксен извинилась перед жительницами Гренландии из-за принудительной контрацепции в 1960-е годы. По ее словам, это было предательством. Фредериксен также отметила, что власти рассчитывают на скорейшее получение результатов беспристрастного расследования.

