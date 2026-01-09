Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 17:16

Дмитриев отметил важную деталь в заявлении премьера Италии о России

Дмитриев поддержал призыв премьера Италии к ЕС о переговорах с Россией

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поддержал призыв премьер-министра Италии Джорджи Мелони к Евросоюзу начать переговоры с Россией и подчеркнул, что диалог должен быть уважительным. В соцсети Х он отметил, что подобный формат взаимодействия имеет позитивное значение.

Уважительный диалог — это всегда хорошо, — написал Дмитриев.

Ранее Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией. По словам главы итальянского правительства, она поддерживает позицию вице-премьера страны Маттео Сальвини и президента Франции Эммануэля Макрона по диалогу с РФ.

Глава европейской республики между тем объявил о возможном возобновлении диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры могут состояться в ближайшие недели. Макрон выразил уверенность, что Европе необходимо выстраивать процесс общения с российским руководством.

При этом Макрон сообщил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат». По его словам, подразумеваются «силы обеспечения мира» после подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Джорджа Мелони
переговоры
Италия
Россия
Евросоюз
Кирилл Дмитриев
