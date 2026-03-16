Лавров заявил о росте числа стран, считающих ядерное оружие гарантом защиты Лавров: мнение ряда стран о ядерном оружии как о гарантии защиты несет риски

В мире растет число государств, которые считают ядерный арсенал единственной гарантией своей безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению. По его словам, такая позиция несет в себе серьезные риски для режима нераспространения. Выступление дипломата опубликовано на сайте МИД.

Теперь все больше стран укрепляется во мнении, что только обладание ядерным оружием может стать надежной гарантией защиты от неправомерных посягательств на их безопасность. И это само по себе несет серьезные «распространенческие» риски, — подчеркнул он.

Лавров также указал, что власти США не дали внятных разъяснений касательно указания президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Он напомнил, что Вашингтон так и не ратифицировал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Глава МИД РФ отметил, что судьба режима нераспространения ядерного оружия вызывает тревогу. Министр также подчеркнул, что дела в области контроля над вооружением обстоят непросто.