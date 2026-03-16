16 марта 2026 в 10:54

Лавров заявил о росте числа стран, считающих ядерное оружие гарантом защиты

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В мире растет число государств, которые считают ядерный арсенал единственной гарантией своей безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению. По его словам, такая позиция несет в себе серьезные риски для режима нераспространения. Выступление дипломата опубликовано на сайте МИД.

Теперь все больше стран укрепляется во мнении, что только обладание ядерным оружием может стать надежной гарантией защиты от неправомерных посягательств на их безопасность. И это само по себе несет серьезные «распространенческие» риски, — подчеркнул он.

Лавров также указал, что власти США не дали внятных разъяснений касательно указания президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Он напомнил, что Вашингтон так и не ратифицировал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Глава МИД РФ отметил, что судьба режима нераспространения ядерного оружия вызывает тревогу. Министр также подчеркнул, что дела в области контроля над вооружением обстоят непросто.

Сергей Лавров
МИД РФ
Россия
ядерное оружие
Магнитные бури сегодня, 16 марта: что завтра, слабость, головокружение
Иранский генерал назвал военные потери США и Израиля
Юрист дал советы по возврату средств за сбои домашнего интернета
Дети Лерчек узнали о страшном диагнозе мамы
Экономист рассказала о последствиях сокращенного дня для женщин
США и Израиль обвинили в сокрытии правды о Нетаньяху
Прокуратура проведет проверку ЧП с каноэ в Москве
Стало известно о судьбе остающихся на Украине россиян
На Кубани локализовали пожар на нефтебазе
Врач рассказал, какая болезнь придет на смену раку
Пушилин раскрыл, зачем ВСУ бьют по гражданскому населению ДНР
Путин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений в Эфиопии
Турция нарастила экспорт овощей в Россию на фоне ситуации с Ираном
«Широкая поддержка»: Путин оценил итоги референдума в Казахстане
Бывший муж Лерчек прервал молчание после новости о тяжелом раке
Крымский мост закрыли для движения автотранспорта
В Иране назвали число станций скорой помощи, уничтоженных США и Израилем
Сотни БПЛА атаковали Москву: куда попали, сколько жертв, удары ВСУ 16 марта
Россиянин проведет в колонии 14 лет за финансирование ФБК и ВСУ
Стилист рассказал, как эффективно сохранить цвет волос после покраски
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

