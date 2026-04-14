Стала известна судьба сел с русскими названиями в Киргизии

Власти Киргизии опровергли информацию о грядущем переименовании сел с русскими названиями, сообщает РИА Новости. Как рассказал пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Аскат Алагозов, чиновники республики не рассматривают такой вопрос.

Вопрос о переименовании сел с русскоязычными названиями на повестке дня не стоит. Там обсуждался запрет на присвоение селам имен людей, и то как проект, — сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава государства якобы планирует до конца 2027 года заменить все русскоязычные топонимы. Также сообщалось, что Жапаров выступил против присвоения населенным пунктам имен известных в республике личностей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия благодарна Киргизии за особый статус русского языка в республике. По словам российского лидера, это помогает различным связям двух государств.

Между тем Жапаров подчеркивал, что русский язык нужен Киргизии, так как на нем разговаривают «в половине стран мира». По его словам, без русского языка граждане государства не смогут далеко уехать, так как во многих государствах общение без него будет невозможным.