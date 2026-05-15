Какие машины и в каких местах чаще всего угоняют в РФ: как защитить

Проблема автомобильных угонов по-прежнему остается актуальной для Москвы и регионов. В группе риска находятся как отечественные авто, так и иномарки. Какие машины чаще всего угоняют злоумышленники, как защититься — в материале NEWS.ru.

Какие машины чаще всего угоняют в РФ

Основными мишенями автомобильных воров становятся массовые модели и китайские машины, доля которых в структуре угонов выросла в прошлом году до 21%, рассказала NEWS.ru руководитель отдела исследований аналитического агентства «Национальный эксперт» Елена Варламова. По ее словам, бюджетные автомобили чаще всего похищают для разбора на запчасти.

«Лидерами антирейтинга являются Hyundai, Kia, Lada и Toyota. Также резко вырос интерес к грузовикам — Shacman и КамАЗ. Москва и Петербург остаются главными зонами риска», — отметила собеседница.

По данным Варламовой, больше всего рискуют обладатели авто из массового сегмента — Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Lada Vesta, Lada Granta и Renault Duster.

«Тренд последних лет — угонщики все активнее переключаются на китайские бренды — Chery Tiggo 7, Haval F7 и Geely. В зоне риска также находится премиум-сегмент — Toyota Land Cruiser Prado, Lexus RX, BMW X6 M, Range Rover, Genesis GV80. Такие машины, как показывает практика, обычно угоняют под заказ», — сообщила Варламова.

Адвокат Григорий Сарбаев в беседе с NEWS.ru подтвердил, что львиную долю автомобилей воруют для разбора на запчасти.

«В сегодняшних условиях довольно трудно реализовать целую машину. К тому же запасные части сейчас довольно дорогие. Если говорить о географии угонов, то в первую очередь речь идет о крупных городах, где машин много и украденное авто легче спрятать», — пояснил Сарбаев.

В 2025 году среди автомобилей, чаще всего угоняемых в России, лидировали Lada, китайские JAC и Haval, а также японские Nissan и Lexus, сообщили ранее представители страховых компаний. Абсолютным лидером антирейтинга стала Lada Niva — на нее пришлось 55% всех случаев угона.

Китайские модели вошли в антирейтинг из-за дорогостоящих оригинальных запчастей. В частности, передняя фара Haval M6 стоит около 127 тысяч рублей, а задняя дверь Chery Tiggo 7 Pro — порядка 133 тысяч. Среди клиентов, оформивших КАСКО, чаще всего с угонами сталкивались владельцы Kia и Hyundai. В сегменте грузового транспорта первое место по угонам занимает Sinotruk Sitrak.

Как защитить автомобиль от угона

Наиболее эффективный способ защиты машины от угона — механический. Речь идет о всевозможных замках на руле, коробке передач и капоте. Эти устройства не позволяют быстро угнать автомобиль, сказал Сарбаев.

«Злоумышленники должны потратить определенное время и повозиться. По стране также активно шагает электроника — всевозможные нештатные иммобилайзеры и дополнительные блокировки двигателя. Некоторые водители устанавливают дорогостоящие сигнализации с телематикой, когда автомобиль можно отследить по движению», — пояснил собеседник.

По мнению вице-президента Национального автосоюза Антона Шапарина, можно защититься от угона, застраховав машину или припарковав ее под камерами в месте максимального контроля и минимального доступа.

«Других инструментов нет. Все сигнализации и механические устройства, которые ставят многие автовладельцы, вскрываются опытными людьми в течение нескольких секунд. На самом деле они не представляют особой проблемы для угонщиков», — заключил специалист.

Снизить риск угона позволяет комплексный подход к защите автомобиля, включающий установку дополнительных иммобилайзеров, сигнализаций, а также механических блокираторов руля или педалей, сообщили NEWS.ru в пресс-службе «Ингосстраха».

«Владельцам автомобилей с системой бесключевого доступа рекомендуется хранить ключи в экранирующих чехлах и при возможности отключать функцию keyless на ночь. Не стоит пренебрегать базовыми мерами предосторожности, такими как парковка на охраняемых или хорошо освещенных стоянках, отказ от хранения документов в салоне и регулярное обновление программного обеспечения автомобиля», — сказали в страховой компании. В «Ингосстрахе» также отметили, что неотъемлемым элементом финансовой защиты остается полис КАСКО с покрытием риска угона.

Автомобильный маркетолог, основатель компании «OFFЛАЙН» Никита Сенников ранее рассказал NEWS.ru, что большинство китайских автомобилей, особенно средней и низкой ценовой категории, оснащены достаточно примитивной штатной защитой.

Где чаще всего угоняют машины в РФ

В дневное время автомобили чаще всего угоняют с парковок крупных торговых центров, подчеркнул Сарбаев. «Ночью машины крадут прямо во дворах жилых домов», — отметил он.

Угроза угона машины резко возрастает во время отпуска, рассказал ранее руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов. По его словам, злоумышленники активно ищут транспортные средства, владельцы которых временно отсутствуют.

Кондрашов пояснил, что преступники используют определенные признаки, чтобы определить отсутствие хозяев машин. Если на тормозных дисках появляется ржавчина, это указывает на то, что автомобиль простаивает без движения более трех-четырех дней, а его владелец, вероятно, уехал в отпуск. Угонщики также могут заранее узнать адрес собственника и по вечерам отслеживать наличие света в окнах его квартиры, чтобы убедиться в отсутствии жильцов.

Автоюрист Лев Воропаев рассказал NEWS.ru, что машины угоняют даже с платных парковок. «Как показывает судебная практика, там тоже возникают сложности с последующим получением денег в случае кражи автомобиля», — подчеркнул он.

