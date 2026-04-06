Страховой эксперт рассказал, сколько составят выплаты за угнанную машину

Иногда за угнанный автомобиль можно получить полную сумму страховки, рассказал «Авто Mail» владелец страховой компании Ярослав Остудин. Он отметил, что сумма выплаты зависит от условий договора.
В одних случаях страховая выплачивает полную страховую сумму. В других применяется франшиза, учитывается износ или действуют специальные условия для кредитных автомобилей. Если машина находится в залоге у банка, часть выплаты может быть направлена именно банку, — рассказал Остудин.
Страховой эксперт подчеркнул, что угон автомобиля — один из самых тяжелых страховых сценариев. По его словам, в договоре должны быть прописаны все условия и требования без двусмысленных формулировок.
Ранее страховой эксперт Михаил Порватов рассказал, что движимое и недвижимое имущество можно застраховать на случай паводка. По его словам, каждая из позиций должна быть отдельно прописана в договоре.