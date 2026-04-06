06 апреля 2026 в 14:52

Страховой эксперт рассказал, сколько составят выплаты за угнанную машину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Иногда за угнанный автомобиль можно получить полную сумму страховки, рассказал «Авто Mail» владелец страховой компании Ярослав Остудин. Он отметил, что сумма выплаты зависит от условий договора.

В одних случаях страховая выплачивает полную страховую сумму. В других применяется франшиза, учитывается износ или действуют специальные условия для кредитных автомобилей. Если машина находится в залоге у банка, часть выплаты может быть направлена именно банку, — рассказал Остудин.

Страховой эксперт подчеркнул, что угон автомобиля — один из самых тяжелых страховых сценариев. По его словам, в договоре должны быть прописаны все условия и требования без двусмысленных формулировок.

Ранее страховой эксперт Михаил Порватов рассказал, что движимое и недвижимое имущество можно застраховать на случай паводка. По его словам, каждая из позиций должна быть отдельно прописана в договоре.

