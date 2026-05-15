Аналитик перечислила самые угоняемые автомобили в России Аналитик Варламова заявила, что в РФ чаще всего угоняют Hyundai, Kia и Lada

Основными мишенями автомобильных воров становятся массовые модели и китайские машины, доля которых в структуре угонов выросла в прошлом году до 21%, рассказала NEWS.ru руководитель отдела исследований аналитического агентства «Национальный эксперт» Елена Варламова. По ее словам, бюджетные авто чаще всего похищают для разбора на запчасти.

Лидерами антирейтинга являются Hyundai, Kia, Lada и Toyota. Также резко вырос интерес к грузовикам Shacman и КамАЗ. При этом Москва и Северная столица остаются главными зонами риска, — сообщила собеседница.

По словам Варламовой, больше всего рискуют обладатели авто из массового сегмента: Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Lada Vesta, Lada Granta, а также Renault Duster.

Тренд последних лет — угонщики все активнее переключаются на китайские бренды: Chery Tiggo 7, Haval F7 и Geely. В зоне риска также находится премиум-сегмент: Toyota Land Cruiser Prado, Lexus RX, BMW X6 M, Range Rover и Genesis GV80. Такие машины, как показывает практика, обычно угоняют под заказ, — сказала Варламова.

Представители страховых компаний ранее сообщили, что в 2025 году среди автомобилей, чаще всего угоняемых в России, лидировали Lada, китайские JAC и Haval, а также японские Nissan и Lexus. На первом месте антирейтинга оказалась Lada Niva — на нее пришлось 55% всех случаев угона.