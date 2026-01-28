Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 19:56

Страховщики назвали самые угоняемые марки авто и регионы-лидеры

Lada Niva возглавила антирейтинг угонов в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В 2025 году среди автомобилей, наиболее часто угоняемых в России, лидировали Lada, китайские JAC и Haval, а также японские Nissan и Lexus, сообщили «Известиям» представители страховых компаний. Абсолютным лидером антирейтинга стала Lada Niva — на нее пришлось 55% всех случаев угона.

Китайские модели вошли в этот рейтинг из-за дорогостоящих оригинальных запчастей. Так, передняя фара Haval M6 стоит около 127 тыс. рублей, а задняя дверь Chery Tiggo 7 Pro — около 133 тыс. Среди клиентов, оформивших КАСКО, чаще всего с угонами сталкивались владельцы Kia и Hyundai. В сегменте грузового транспорта первое место по угонам занимает Sinotruk Sitrak. Регионами-лидерами по количеству угонов стали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Краснодарский край.

До этого стало известно, что житель Новосибирской области попал в ДТП 73 раза за год и получил выплаты на 22 млн рублей. В настоящее время проводится проверка на предмет инсценировки аварий. В 2025 году частота страховых случаев в регионе выросла на 7,1%, а средний размер выплаты увеличился на 20%, превысив общероссийский показатель в 1,5 раза.

