«Сбер» отбился в суде от иска на 1,4 млрд рублей

Суд по интеллектуальным правам отменил взыскание 1,4 млрд рублей со «Сбера»

Сбербанк одержал победу в затяжном судебном споре с компанией ФИТ, которая требовала взыскать с банка более 1,4 млрд рублей, сообщает РБК. Истцы утверждали, что названия сервисов «SberPay QR» и «Плати QR» нарушают права на их товарный знак PayQR.

Кассационный суд встал на сторону «Сбера», отменив предыдущее решение апелляции и подтвердив, что бренды банка не создают недопустимого сходства с торговой маркой истца. На стороне банка выступила даже прокуратура Москвы, что добавило веса аргументам защиты. В ФИТ заявили о готовности продолжить борьбу и подать жалобу в Верховный суд, так что история с платежным брендом, вероятно, еще не закончена.

Конфликт тянется еще с 2016 года, когда компания ФИТ, разработавшая свой сервис бесконтактной оплаты, вела со «Сбером» переговоры о возможном сотрудничестве. Спустя три года банк запустил собственную систему платежей по QR-кодам, что, по мнению истца, стало прямым заимствованием их идеи и элементов бренда. В то время как ФИТ настаивала на незаконности использования схожих названий, юристы банка доказывали, что «Pay» и «QR» — это общепринятые термины, описывающие технологию, а не уникальный товарный знак.

Ранее состоявщий в американской корпорации Citigroup российский Ситибанк официально сменил название на АО «Ренкап банк». Переименование произошло после завершения сделки по смене собственника в феврале 2026 года.

