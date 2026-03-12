Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 16:23

Российская «дочка» Citigroup сменила название

Ситибанк завершил ребрендинг и сменил название на «Ренкап банк»

Состоящий в американской корпорации Citigroup российский Ситибанк официально сменила название на АО «Ренкап банк», соответствующие изменения появились в реестре ЕГРЮЛ. Переименование произошло после завершения сделки по смене собственника в феврале 2026 года.

Теперь финансовая организация функционирует как отдельная бизнес-единица в составе группы «Ренессанс капитал». Она продолжит обслуживать своих традиционных клиентов, включая крупные инвестиционные фонды и банки из США, Великобритании и стран Евросоюза.

Процесс перехода активов под российский контроль стал возможен после того, как в ноябре 2025 года президент Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение, разрешив компании «Ренессанс капитал» приобрести 100% акций Ситибанка у Citigroup Netherlands B.V. Поскольку банк входил в перечень кредитных организаций, подпадающих под президентский запрет на сделки с иностранцами из недружественных стран, получение особого одобрения главы государства было обязательным условием для закрытия сделки.

Ранее американский финансовый гигант Citigroup официально объявил, что потери от продажи Ситибанка после уплаты налогов составят порядка $1,1 млрд (85 млрд рублей). Основная часть этой суммы связана с валютными корректировками при выводе активов.

