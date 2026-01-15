Легендарный фастфуд полностью исчез из России

Сеть ресторанов быстрого питания KFC полностью прекратила свое существование в России, сообщает РБК. Все ее точки перешли под управление компании «Юнирест» и завершили ребрендинг. Теперь они работают под брендом Rostic's.

На начало 2026 года под управлением компании «Юнирест» работает более 1300 ресторанов Rostic's. В это число входят как собственные заведения, так и открытые по франшизе. Сейчас эта сеть является самой крупной в России по количеству точек продажи фастфуда.

Представитель сервиса 2ГИС подтвердил, что на картах их навигации больше нет заведений под старым брендом KFC. Они заменили названия ресторанов на основе информации от управляющей компании.

Сеть Rostic's работала в России еще до появления KFC, с 1993 по 2012 год. В то время ее название писалось кириллицей. Формат этих ресторанов ориентировался на западные стандарты обслуживания и был похож на KFC. Фирменными блюдами Rostic's, как и у американской сети, были курица в панировке, куриные наггетсы, бургеры и картофель фри.

Ранее сообщалось, что права на использование бренда KFC на территории России останутся в силе до 2036 года, несмотря на уход сети из страны. Американская компания покинула российский рынок в 2022 году.