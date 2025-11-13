Покинувшая Россию сеть фастфуда сохранила права на свой товарный знак

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 16:08

Покинувшая Россию сеть KFC сохранила права на свой бренд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Покинувшая Россию сеть KFC сохранила права на свой бренд, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента. Документы на логотип будут действительны до 2036 года.

Известно, что американская сеть ушла из России в 2022 году. Позднее российская компания «Смарт Сервис» выкупила бизнес Yum! Brands, которая владеет KFC. Многие рестораны сети в России были переименованы в Rostic's.

Ранее американская сеть Pizza Hut зарегистрировала два товарных знака в России. Компания подала заявки еще в апреле 2024 года. По информации из базы Роспатента, «Пицца Хат Интернэшнл» получила права на товарные знаки до 2034 года. Они могут применяться для предоставления услуг ресторанов быстрого питания. Кроме того, сеть ресторанов быстрого питания McDonald„s зарегистрировала в РФ товарные знаки «Биг Тейсти» и «МакДоставка».

До этого компания Irish Distillers, которая выступает производителем виски Jameson, зарегистрировала в России название бренда и оформление бутылки как товарные знаки. Заявки на регистрацию подали из Ирландии в мае, они были утверждены Роспатентом в ноябре.

Россия
Роспатент
KFC
бренды
компании
