Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 11:31

Юрист объяснил, станет ли первый штраф за склонение к аборту прецедентом

Юрист Сорокин: на первое дело о склонении к аборту будут равняться

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

При дальнейшей правоприменительной практике первое решение о назначении штрафа за склонение к аборту будет иметь значение, рассказал MIR24.TV юрист Никита Сорокин. Он отметил, что протоколы станут более качественными со временем.

В любом случае, если какое-либо дело заводится в суде и оно доходит до какой-то инстанции, это уже прецедент, на который будут равняться. Это своего рода первый звоночек, — рассказал Сорокин.

Как отметил юрист, принцип действия закона заключается в том, что прямое предложение пройти процедуру рассматривается как факт склонения к аборту. По его словам, законодательная практика еще будет нарабатываться в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что в Мордовии мужчина получил штраф в 5 тыс. рублей за просьбу к своей девушке сделать аборт. В июле 2025 года у женщины родились мальчик и девочка.

аборты
штрафы
юристы
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодежный хор Череповецкой епархии выступил в Италии
«Мы вас проинформируем»: Песков о контактах Путина и Макрона
Подмосковье запустит программу субсидий для производителей робототехники
В Госдуме отреагировали на шуточную песню «Это Путин виноват»
В Госдуме назвали регион, в котором снизилось количество разводов
Песков анонсировал выступление Путина на заседании Совета Федерации
Эндокринолог дала советы, как избавиться от сонливости по утрам
Свищев назвал лучших спортсменов 2025 года
Военэксперт высказался о подготовке Финляндии к боевым действиям против РФ
Песков поставил Польшу на место в ее стремлении попасть в G20
В Кремле отреагировали на вопрос о судьбе российских баз в Сирии
Зеленского обвинили во лжи после раскрытия 20 пунктов мирного плана
Песков отказался комментировать мирный план Киева из 20 пунктов
Песков двумя словами оценил разговор Путина и Алиева
Глава управления капитального строительства Башкирии отправилась за решетку
В Кремле заявили, что США знают все ключевые параметры России по Украине
Финляндия готовится к возможному противостоянию с Россией
Появилось видео первых минут после взрыва с тремя погибшими в Москве
Путину доложили об итогах визита Дмитриева в США
В Московской области прошел личный прием губернатора
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.