Юрист объяснил, станет ли первый штраф за склонение к аборту прецедентом

Юрист объяснил, станет ли первый штраф за склонение к аборту прецедентом Юрист Сорокин: на первое дело о склонении к аборту будут равняться

При дальнейшей правоприменительной практике первое решение о назначении штрафа за склонение к аборту будет иметь значение, рассказал MIR24.TV юрист Никита Сорокин. Он отметил, что протоколы станут более качественными со временем.

В любом случае, если какое-либо дело заводится в суде и оно доходит до какой-то инстанции, это уже прецедент, на который будут равняться. Это своего рода первый звоночек, — рассказал Сорокин.

Как отметил юрист, принцип действия закона заключается в том, что прямое предложение пройти процедуру рассматривается как факт склонения к аборту. По его словам, законодательная практика еще будет нарабатываться в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что в Мордовии мужчина получил штраф в 5 тыс. рублей за просьбу к своей девушке сделать аборт. В июле 2025 года у женщины родились мальчик и девочка.