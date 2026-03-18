В России впервые за 25 лет появится новый ГОСТ на черное золото Росстандарт впервые за четверть века обновит ГОСТ на нефть

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на нефть, который вступит в силу в январе 2027 года и заменит документ 2002 года. Впервые за четверть века в России меняется само понятие нефти — вместо «токсичного продукта» она становится «природной смесью углеводородов», пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Ежегодно фонд документов по стандартизации в данной области обновляется в среднем на 9–12%, что обеспечивает последовательную актуализацию требований к нефти, нефтепродуктам, смазочным материалам и специальным жидкостям, — рассказали в Росстандарте.

Главные новшества касаются безопасности. Теперь допустимо содержание органических хлоридов во фракции, выкипающей до 204 градусов по Цельсию, с 10 до 6 микрограммов на грамм. Эксперт Леонид Хазанов объяснил: это необходимо, чтобы при переработке не образовывалась соляная кислота, разъедающая трубы, и хлорид аммония, забивающий оборудование.

Новый ГОСТ также вводит прямой запрет на использование химических продуктов с хлорорганическими соединениями при производстве и транспортировке. Документ устанавливает единые требования к содержанию воды, солей и примесей, что критически важно для контроля качества и безопасности поставок. Стандарт включен в схему грузопотоков Минэнерго, что подчеркивает его практическую значимость.

