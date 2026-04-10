Советник Хаменеи скончался после атак США и Израиля

Советник верховного лидера Ирана Харрази погиб после бомбардировки Тегерана

Глава стратегического совета по международным отношениям и советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи Камаль Харрази скончался от полученных ранений. Смерть настигла высокопоставленного политического деятеля через несколько дней после попадания в больницу, сообщило иранское государственное телевидение.

По данным иранских СМИ, Харрази получил тяжелые ранения в результате атаки, которую в Тегеране приписывают «американо-израильскому противнику». Несколько часов назад он умер, несмотря на усилия врачей.

Еще 1 апреля телеканал Al Hadath уточнял, что политик находится в критическом состоянии. Однако тогда официальные власти Ирана эту информацию не комментировали.

Ранее Хаменеи выступил с жестким заявлением в адрес Вашингтона и Тель-Авива. По его словам, Тегеран намерен требовать компенсацию за каждый нанесенный ущерб и пролитую кровь иранских граждан в ходе военных конфликтов. По его словам, воля к мести за гибель бывшего лидера Али Хаменеи и других погибших иранцев будет жить в сердцах соотечественников. Речь идет о двух последних войнах, навязанных Ирану: конфликте с Израилем в июне 2025 года и текущей войне, начавшейся после ударов США и Израиля 28 февраля.

