09 апреля 2026 в 23:45

«За пролитую кровь мучеников»: Иран заявил о репарациях от США и Израиля

Хаменеи: Иран будет ожидать репарации от США и Израиля за причиненный ущерб

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с жестким заявлением в адрес Вашингтона и Тель-Авива. По его словам, Тегеран намерен требовать компенсацию за каждый нанесенный ущерб и пролитую кровь иранских граждан в ходе военных конфликтов, указано в сообщении пресс-службы лидера.

Хаменеи подчеркнул, что воля к мести за гибель бывшего лидера Али Хаменеи и других погибших иранцев будет жить в сердцах соотечественников. Речь идет о двух последних войнах, навязанных Ирану: конфликте с Израилем в июне 2025 года и текущей войне, начавшейся после ударов США и Израиля 28 февраля.

Мы обязательно потребуем компенсацию за каждый причиненный ущерб, пролитую кровь мучеников, — сказал Хаменеи в обращении к иранцам.

США и Израиль 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран в ответ атаковал израильские и американские военные объекты на Ближнем Востоке. Эскалация конфликта продолжается до сих пор с привлечением других стран региона.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что главным условием безопасного судоходства в Ормузском проливе является соблюдение условий перемирия со стороны Соединенных Штатов. По его словам, работа на этом водном пути осуществляется на основе установленных инструкций, в координации с Вооруженными силами Ирана, по определенным маршрутам и с соблюдением действующих технических мер.

