«Не хватало воздуха»: Газманов о шоу «Маска», хите «Люси», поездках на СВО

Певец и телеведущий Родион Газманов принял участие в популярном шоу «Маска» на телеканале НТВ, где примерил на себя образ дерзкого Гиппопотама. О закулисье проекта, отказе от помощи отца — народного артиста РФ Олега Газманова — в музыкальной карьере и о поездках на СВО Родион рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

«Мой вариант — Гиппопотам»

— Вы участвовали в шоу «Маска» на телеканале НТВ. Почему выбрали маску Гиппопотама?

— Мне показали несколько фотографий героев будущего проекта, и я понял, что мой вариант — Гиппопотам. Знал, что смогу вдохнуть в него жизнь.

— Многие участники шоу жалуются на большой вес маски, неудобство в передвижении и даже травмы. Как вы себя чувствовали в костюме Гиппопотама? Сколько времени заняла адаптация?

— Маска была громоздкой. Но это редакторам проекта приходилось адаптироваться, чтобы за мной угнаться. Как только я почувствовал габариты и понял, что можно нормально передвигаться, я не ходил по пандусам, а бегал по лестницам. Мой Гиппопотам был ловким!

Была одна проблема — в Гиппопотаме жарко находиться. Несмотря на то что в маску вмонтировали вентилятор, все равно было тяжело. Пару раз он выключался: то ли батарейка садилась, то ли еще что-то. Вот это было жутко, мне не хватало воздуха.

— Скрываясь под маской, вы довольно остро отвечали на реплики членов жюри и даже хамили им. Как они реагировали за кадром? После съемок не подходили с обидами и претензиями?

— Я остро отвечал членам жюри, но не хамил. Может быть, чуть-чуть дерзил (улыбается). Хамство мне не свойственно, я очень сдержанный и вежливый человек. Но на съемках шоу во мне «проснулся» гиппопотам. Вся магия проекта заключается в том, что герой, которого ты воплощаешь, начинает тебя трансформировать. Если я обидел кого-то из членов жюри, то извините! Это был не я, а Гиппопотам!

Родион Газманов в шоу «Маска» Фото: Пресс-служба НТВ

«Члены жюри в шоу „Маска“ — замечательные люди»

— Многие зрители критикуют «Маску» за ежегодно повторяющийся репертуар и бессменный состав жюри. Согласны ли вы с тем, что шоу должно меняться? Готовы сами стать членом жюри?

— Я смотрел несколько сезонов «Маски» и могу поспорить по поводу репертуара. Видел, как команда проекта делает номера, каждый раз по-разному. Они придумывают новые интересные аранжировки. «Маска» — кавер-проект, потому что ни одна композиция не звучала в оригинале. Шоу меняется и адаптируется под тренды!

Члены жюри — замечательные! Попробуйте найти того, кто будет так же проницательно угадывать участников. Я бы попробовал поучаствовать в шоу в качестве члена жюри. Честно говоря, волнуюсь из-за того, хватит ли мне аналитических способностей.

«Образование — хорошо, но талант важнее»

— В описании вашего профиля в соцсетях написано: «Певец, автор песен, поэт, ведущий». Кем вы себя чувствуете в первую очередь?

— Я музыкант и ведущий. Не ставлю на первое место исполнение песен, потому что у меня нет четырех октав. Мой конек — тексты композиций и их стилистика.

— Многие блогеры, не имея профильного образования, снимаются в кино и записывают треки. Как вы относитесь к этой тенденции? Для творческого человека нужно образование или оно не обязательно — талант важнее?

— Иосиф Пригожин как-то очень хорошо сказал: «Встретимся у кассы». Если артист собирает залы, то какая разница, где он получал образование? Я могу назвать пять исполнителей, которые не имеют музыкального образования, но собирают стадионы. У нас есть десятки тысяч артистов — выпускников консерваторий, которые едва сводят концы с концами. Хорошо это или плохо — отдельный вопрос. Если исполнитель соответствует вкусам зрителей, то кто ему помешает петь? Образование — это здорово, но все-таки талант и работоспособность важнее.

Родион Газманов Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Почему Родион Газманов отказывался исполнять песню «Люси»

— Дочь Михаила Боярского Елизавета рассказывала, что в детстве очень сильно не любила повышенного внимания к себе. Как вы относились к публичности, были готовы к славе?

— К славе никто никогда не готов. Для меня ранняя слава тоже была непростой.

— Как вы сейчас оцениваете песню «Люси», с которой началась ваша популярность?

— Когда я в 20 лет вернулся в музыку и начал писать песни, то отказывался исполнять «Люси», хотя зрители просили на концертах. Я считал, что мне надо сначала состояться с другой композицией. Потом подумал: «Если зал просит, то надо петь!» В этом нет ничего обидного, ведь если у тебя есть такой хит, который тепло приняла публика, значит, тебе повезло!

Самое главное — ребенку надо объяснять, что автографы и съемки на ТВ не делают его выше и лучше окружающих. Я никогда не зазнавался, мне всегда хотелось быть частью социума.

В чем секрет успеха певца Олега Газманова

— Вы неоднократно подчеркивали в интервью, что в творчестве идете своим путем. Обижают ли вас сравнения с отцом?

— Я иду своим путем, потому что двух Газмановых не может быть на эстраде. Мы решили, что отец не будет меня продюсировать. Папа сказал, что он меня «загазманит» (смеется). Сейчас я абсолютно счастлив! Меня не задевают сравнения. Отец — народный артист РФ, добился высот в шоу-бизнесе и собирает сотни тысяч людей на концертах.

— Чем вы похожи с Олегом Михайловичем и отличаетесь в жизни?

— Мы оба быстро загораемся любой идеей, так как романтики. У отца есть качество, которого мне не хватает, — дьявольская усидчивость. Если он что-то делает, то доводит до конца. Я периодически перегораю, мне сложно заставить себя что-то делать, если мне это уже не нравится. Усидчивость — важная составляющая успеха артиста.

— Олег Михайлович вывел свою карьеру на новый уровень, попав в тренды Сети. В чем секрет его энергичности? Что позволяет ему общаться с молодежью на одном языке?

— Мне неизвестно, в чем секрет энергичности отца. Он легко находит общий язык с молодежью на подсознательном, энергетическом уровне. На его концертах люди получают необыкновенный заряд позитива. Причем это касается и зрителей старше 80, и тех, кому нет еще и 20. Это очень круто!

Олег и Родион Газмановы Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему Родион Газманов ездит в зону СВО

— Вы входите в число артистов, которые оказывают гуманитарную помощь бойцам СВО и ездят с выступлениями на фронт. Как изменились ваши взгляды на жизнь после начала спецоперации? Что было самым страшным во время поездок на передовую?

— Я оказываю гуманитарную помощь, поддерживаю бойцов ВС РФ, езжу со своими музыкантами как в госпитали, так и на передовую. Думаю, что с началом СВО с нас слетела вся шелуха. Люди, особенно публичные, показали, кем они являются на самом деле. Я потерял нескольких друзей — они уехали из нашей страны и жестко критикуют тех, кто остался. Я даже не думал, что есть люди, которые могут яро ненавидеть человека только за то, что он не последовал их примеру. Хорошо, что они проявили себя сейчас. Теперь для меня особенно важны верность своему слову и единение.

Когда во время наших поездок рядом были прилеты ракет, мне становилось страшно. Тем не менее вся моя команда с чувством ответственности продолжает эти выезды.

Почему Родион Газманов до сих пор не женился

— Недавно в интервью Маша Распутина объяснила любовь к роскоши словами «звезды должны так жить». Какое у вас отношение к атрибутам богатой жизни?

— Я люблю вкусно поесть и хорошо отдохнуть. Мне важны комфорт и достаток, я стремлюсь к этому. Но мне не нужны золотые унитазы и машины с платиновыми дисками. Главное — обеспечивать себя и близких. Если ты зарабатываешь честным путем и можешь позволить себе шикануть, то кто тебя осудит?

Родион Газманов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

— Вы не женаты. Что по этому поводу говорят ваши родители, не требуют ли поскорее внуков? Пугает ли вас статус холостяка?

— Статус холостяка меня не пугает, я к нему привык, мне в нем комфортно. Я не люблю выставлять личную жизнь напоказ. Можно демонстрировать [семью], когда отношения официально узаконены.

Я не понимаю, когда намеренно выкладывают в Сети такие посты: «Посмотрите, какая у нас любовь». Счастье любит тишину. Я никогда не стремился афишировать отношения, но это не значит, что их нет. Родители периодически заикаются о внуках, но я отвечаю: «Все будет, когда придет время!»

