Родион Газманов процитировал Пригожина, рассуждая о таланте

Талант и работоспособность для артиста важнее образования, предположил в интервью NEWS.ru певец и телеведущий Родион Газманов. Рассуждая об этом, он процитировал продюсера Иосифа Пригожина, заявлявшего, что мерилом успеха исполнителя является любовь публики, а не наличие диплома об академическом образовании.

Иосиф Пригожин как-то очень хорошо сказал: «Встретимся у кассы». Если артист собирает залы, то какая разница, где он получал образование? — поделился мнением музыкант.

Газманов добавил, что знаком с артистами, которые не имеют музыкального образования и при этом собирают стадионы. Известны и противоположные случаи, когда выпускники консерваторий не могут похвастаться востребованностью у публики.

Если исполнитель соответствует вкусам зрителей, то кто ему помешает петь? Образование — это здорово, но все-таки талант и работоспособность, я считаю, важнее, — резюмировал собеседник.

