09 апреля 2026 в 21:50

Родион Газманов процитировал Пригожина, рассуждая о таланте

Родион Газманов предположил, что талант и работоспособность важнее образования

Родион Газманов Родион Газманов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Талант и работоспособность для артиста важнее образования, предположил в интервью NEWS.ru певец и телеведущий Родион Газманов. Рассуждая об этом, он процитировал продюсера Иосифа Пригожина, заявлявшего, что мерилом успеха исполнителя является любовь публики, а не наличие диплома об академическом образовании.

Иосиф Пригожин как-то очень хорошо сказал: «Встретимся у кассы». Если артист собирает залы, то какая разница, где он получал образование? — поделился мнением музыкант.

Газманов добавил, что знаком с артистами, которые не имеют музыкального образования и при этом собирают стадионы. Известны и противоположные случаи, когда выпускники консерваторий не могут похвастаться востребованностью у публики.

Если исполнитель соответствует вкусам зрителей, то кто ему помешает петь? Образование — это здорово, но все-таки талант и работоспособность, я считаю, важнее, — резюмировал собеседник.

Ранее Газманов рассказал, что принципиально никогда не афишировал свои романы, поскольку убежден: счастье любит тишину. Вместе с тем артист, которому в этом году исполнится 45 лет, никогда не был женат, но его это не смущает.

Также он поделился секретами закулисья шоу «Маска» на НТВ, где был одним из участников и выступал в громоздком костюме Гиппопотама. В костюм вмонтировали вентилятор, но даже несмотря на приспособление, воздуха внутри маски все равно не хватало и было трудно дышать, признался артист.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
