«Пару раз выключался»: Газманов раскрыл секрет костюма в шоу «Маска»

В костюм Гиппопотама в шоу «Маска» вмонтировали вентилятор, рассказал NEWS.ru певец и участник проекта Родион Газманов. Он добавил, что, даже несмотря на приспособление, воздуха внутри маски все равно не хватало, было трудно дышать.

В Гиппопотаме жарко находиться. Несмотря на то что в маску вмонтировали вентилятор, все равно было тяжело. Пару раз он выключался: то ли батарейка садилась, то ли еще что-то. Вот это было жутко, мне не хватало воздуха, — поделился артист.

И все-таки, добавил собеседник, со временем он привык. Почувствовав габариты маски, бегал по лестницам телевизионной студии так, что редакторы не могли догнать, уточнил Газманов.

Маска была громоздкой. Но это редакторам проекта приходилось адаптироваться, чтобы за мной угнаться. Как только я почувствовал габариты и понял, что можно нормально передвигаться, я не ходил по пандусам, а бегал по лестницам. Мой Гиппопотам был ловким! — резюмировал Родион.

Ранее Газманов-младший покинул телепроект «Маска» всего за месяц до финала, когда члены жюри единогласно раскрыли его личность. Артист, выступавший в костюме Гиппопотама, оказался в номинации вместе с Колибри, однако судьи приняли решение разоблачить именно его.

Будучи депутатом Московской городской думы, Газманов спас жилье женщины-инвалида и ее детей от мошенников. Артист рассказал, что благодаря вмешательству было открыто уголовное дело и наложен запрет на сделки с имуществом.

Музыкант признавался, что не планирует завершать творческую карьеру из-за политической деятельности. Родион выразил уверенность, что общественные мероприятия не повлияют на его вдохновение.