Сын Газманова вылетел с шоу на НТВ

Сын певца Олега Газманова, Родион покинул телепроект «Маска» всего за месяц до финала, когда члены жюри единогласно раскрыли его личность, выпуск шоу доступен на сайте канала НТВ. Родион Газманов, выступавший в костюме Гиппопотама, оказался в номинации вместе с Колибри, однако судьи приняли решение разоблачить именно его.

Несмотря на предположения о том, что под маской могут скрываться Хабиб или Дмитрий Хрусталев, исполнителя в итоге выдала характерная походка. Перед уходом артист признался, что ему жаль прощаться со своим персонажем, но он рад возможности наконец говорить со зрителями своим голосом.

Прекрасно видеть вас своими глазами, а не через мелкие прорези в маске! — добавил Газманов перед уходом.

Седьмой сезон «Маски» стартовал 8 февраля 2026 года. Ведущим остался Вячеслав Макаров, в жюри — Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Сергей Лазарев. Шоу выходит на НТВ с 2020 года. В первом сезоне победителем стал экс-солист группы MBAND Анатолий Цой, выступавший в костюме Льва.