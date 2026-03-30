Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 14:39

Сын Газманова вылетел с шоу на НТВ

Сын Олега Газманова покинул шоу «Маска»

Родион Газманов Родион Газманов Фото: НТВ
Подписывайтесь на нас в MAX

Сын певца Олега Газманова, Родион покинул телепроект «Маска» всего за месяц до финала, когда члены жюри единогласно раскрыли его личность, выпуск шоу доступен на сайте канала НТВ. Родион Газманов, выступавший в костюме Гиппопотама, оказался в номинации вместе с Колибри, однако судьи приняли решение разоблачить именно его.

Несмотря на предположения о том, что под маской могут скрываться Хабиб или Дмитрий Хрусталев, исполнителя в итоге выдала характерная походка. Перед уходом артист признался, что ему жаль прощаться со своим персонажем, но он рад возможности наконец говорить со зрителями своим голосом.

Прекрасно видеть вас своими глазами, а не через мелкие прорези в маске! — добавил Газманов перед уходом.

Седьмой сезон «Маски» стартовал 8 февраля 2026 года. Ведущим остался Вячеслав Макаров, в жюри — Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Сергей Лазарев. Шоу выходит на НТВ с 2020 года. В первом сезоне победителем стал экс-солист группы MBAND Анатолий Цой, выступавший в костюме Льва.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два свидетеля выступили в суде по делу о правах на «нетленки» «Комбинации»
Снимавшаяся обнаженной модель стала почетным консулом Украины в Доминикане
Названо единственное условие, при котором США могут захватить уран в Иране
«Погибнут 200 миллионов»: жуткое пророчество Жириновского о ядерных войнах
В Иране назвали число детей и женщин, погибших из-за атак США и Израиля
Посол забил тревогу из-за угрозы мировым поставкам продовольствия
Путин присвоил известному актеру звание народного артиста России
Жителям ДНР перечислили главные методы вербовки ВСУ
Правительство дополнительно выделит 1 млрд рублей на газификацию в регионах
Путин посмертно присвоил звание Героя России советскому летчику
Раскрыто, сколько абонентов остались без электричества в ЛНР из-за ВСУ
В Киеве отреагировали на инцидент с падением БПЛА в Финляндии
Шпион в британском посольстве: кто такой Янсе ван Ренсбург, чем занимался
Один человек погиб и 10 пострадали в результате ДТП в российском регионе
Эксперт раскрыл цену военной техники, которую США потеряли из-за Ирана
«Имеем право ее не впускать»: в ГД высказались о возвращении Пугачевой
Садовод дала советы, как добиться хорошего урожая голубики
Раскрыты масштабы ущерба от массированной атаки ВСУ на Таганрог
У россиянки в глазу нашли живого червя
Адвокат рассказал, как решить проблему с дефицитом парковочных мест
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.