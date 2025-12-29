«Гнать поганой метлой»: Газманов о первой реакции на применение ИИ в музыке Газманов: музыкальной индустрии придется принять и освоить ИИ

Искусственный интеллект станет неотъемлемой частью музыкальной индустрии, но не заменит человеческого таланта и творческой мысли, заявил ТАСС народный артист России Олег Газманов. По его словам, прогресс в этой сфере не остановить, поэтому ИИ следует «обуздать», чтобы он работал на благо музыки.

Сначала была реакция: все, гнать «поганой» метлой. А потом я понял, что это неизбежно, этот прогресс не остановить. Значит, нужно его обуздать и заставить работать на благо музыкальной индустрии, — сказал он.

Газманов сравнил внедрение ИИ с появлением синтезаторов, которые также поначалу встречали сопротивление, но стали стандартом. По мнению артиста, многие исполнители уже давно используют нейросети, например, при компьютерной обработке голоса, что лишь убирает посредников и добавляет честности.

Певец уверен, что ИИ представляет собой лишь инструмент. По его словам, качество произведения будет зависеть от таланта автора. Так, бесталанные люди с его помощью создадут плохую музыку, а одаренные — используют его как помощника для рутины, чтобы сосредоточиться на творчестве, уверен он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что технологии искусственного интеллекта будут постепенно заменять сотрудников начальных ступеней. Однако, по его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, возрастает спрос на специалистов с высокой квалификацией.