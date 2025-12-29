Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 09:48

«Гнать поганой метлой»: Газманов о первой реакции на применение ИИ в музыке

Газманов: музыкальной индустрии придется принять и освоить ИИ

Олег Газманов Олег Газманов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Искусственный интеллект станет неотъемлемой частью музыкальной индустрии, но не заменит человеческого таланта и творческой мысли, заявил ТАСС народный артист России Олег Газманов. По его словам, прогресс в этой сфере не остановить, поэтому ИИ следует «обуздать», чтобы он работал на благо музыки.

Сначала была реакция: все, гнать «поганой» метлой. А потом я понял, что это неизбежно, этот прогресс не остановить. Значит, нужно его обуздать и заставить работать на благо музыкальной индустрии, — сказал он.

Газманов сравнил внедрение ИИ с появлением синтезаторов, которые также поначалу встречали сопротивление, но стали стандартом. По мнению артиста, многие исполнители уже давно используют нейросети, например, при компьютерной обработке голоса, что лишь убирает посредников и добавляет честности.

Певец уверен, что ИИ представляет собой лишь инструмент. По его словам, качество произведения будет зависеть от таланта автора. Так, бесталанные люди с его помощью создадут плохую музыку, а одаренные — используют его как помощника для рутины, чтобы сосредоточиться на творчестве, уверен он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что технологии искусственного интеллекта будут постепенно заменять сотрудников начальных ступеней. Однако, по его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, возрастает спрос на специалистов с высокой квалификацией.

Олег Газманов
искусственный интеллект
нейросети
певцы
музыка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Салат с креветками и авокадо: новогодний сюрприз
«Простушечка ты наша»: любовница Товстика с издевкой обратилась к Дибровой
На Западе рассказали, что снизит вероятность нового конфликта
ВС КНДР запустили стратегические крылатые ракеты над Желтым морем
Вместо тринадцатой зарплаты красноярский чиновник получил расчет
Вратарь сборной Судана рухнул на поле во время матча
Появилось последнее видео с умершей актрисой Брижит Бардо
Роспотребнадзор раскрыл результаты исследования напитка Aloe Vera
Россияне стали чаще покупать подержанные мотоциклы
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с пожизненными выплатами
«Гнать поганой метлой»: Газманов о первой реакции на применение ИИ в музыке
Путин ввел новый запрет об иностранных судах
Политолог из США оценил шансы на мир после встречи Трампа и Зеленского
Россиянам назвали самые опасные рыбные блюда
На Украине разочаровались в результатах встречи Зеленского и Трампа
Солнце встретило тремя вспышками последний понедельник 2025-го
Краболов спасся от напавшего на него тигра благодаря другу
Путин официально утвердил форму крестов на гербе России
Блюда на Новый год Огненной Лошади — 2026: что должно быть на столе, что нет
Залужного заподозрили в планах вернуться в Киев
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.