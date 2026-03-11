Собянин рассказал о развитии московского производства лекарств для сердца Собянин: предприятия Москвы почти на 80% нарастили выпуск лекарств для сердца

Предприятия Москвы почти на 80% нарастили выпуск лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний за 2025 год, пишет «Москва 24» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина. По его словам, город стал одним из ключевых центров фарминдустрии в России.

Столичные предприятия сегодня выпускают препараты, входящие в перечень жизненно необходимых, отметил Собянин. Среди них — средства для предотвращения инфарктов и инсультов, профилактики тромбозов и терапии артериальной гипертензии. Лекарства поставляются как в регионы России, так и за рубеж.

По словам мэра, один из столичных заводов, специализирующийся на кардиопрепаратах, за год увеличил выпуск на 4 млн упаковок. Более 550 тысяч из них ушли на экспорт. Он добавил, что в Москве действует комплекс мер поддержки фармакологической отрасли: от налоговых льгот до инфраструктурных решений. Кроме того, в ОЭЗ «Технополис „Москва“» работает один из крупнейших фармкластеров страны.

Ранее Собянин заявил, что власти Москвы планируют в ближайшие годы выйти на первое место в стране по выручке предприятий в сфере фармацевтики. По его словам, речь идет о периоде в четыре-пять лет.