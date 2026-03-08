Силы ПВО сбили еще три дрона ВСУ на подлете к Москве

Силы ПВО сбили еще три дрона ВСУ, которые летели в сторону Москвы, написал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты. Всего за день город пытались атаковать шесть БПЛА.

ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, атаковавших Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал машину во время движения в Шебекино, передавал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Российские бойцы доставили водителя в тяжелом состоянии в больницу. Он получил осколочные ранения живота, лица и бедра. Машина выгорела почти дотла.

До этого в Минобороны России сообщили, что российская ПВО 8 марта сбила более 150 украинских беспилотников в период с 08:00 до 14:00 мск. Атаке ВСУ с воздуха подверглись девять регионов страны, а также акватория Азовского моря. В ведомстве не привели данные о разрушениях или пострадавших.