ПВО сбила над Россией более 150 беспилотников за шесть часов

Силы ПВО в период с 08:00 до 14:00 мск 8 марта сбили более 150 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись девять регионов страны, а также акватория Азовского моря.

8 марта в период с 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 103 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Брянской области, 13 — над территорией Тульской области, 12 — над территорией Калужской области. Еще 10 дронов сбиты над Белгородской областью, четыре — над Азовским морем, три — над Курской областью. Два БПЛА ликвидированы над Краснодарским краем, еще по два — над Крымом и Московским регионом, один дрон уничтожен над Орловской областью.

Ранее стало известно, что ВСУ задействовали дроны-матки при атаке на Донецкую кольцевую автомобильную дорогу. По информации источника в российских силовых структурах, противник использовал нестандартные частоты, которые незаметны для детекторов БПЛА.