Шесть цветов для медработников, ответ России ошеломил Трампа: что дальше

Минздрав России утвердил шесть цветов для формы медработников, на Ближнем Востоке произошел резкий поворот битвы сверхдержав, украинские разведчики угодили в засаду при попытке попасть в Купянск — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Медиков разделят по цветам

Минздрав РФ представил рекомендации по цвету формы для медработников в зависимости от должности. Руководящий состав будет ходить в фиолетовом, врачи — в темно-зеленом, средний медперсонал — в салатовом, а младший — в лавандовом.

Администраторам достался голубой цвет, а немедицинским службам и IT-специалистам — серый. Как следует из документа, цветовая гамма формируется в соответствии с иерархической структурой организации.

«Единый фирменный стиль рассматривается в настоящее время как неотъемлемый элемент корпоративной культуры. Он способствует формированию положительного имиджа, символизирует надежность, серьезность и профессионализм сотрудников организации — то, что ожидает пользователь, в данном случае — пациент», — отметили в Минздраве.

Помимо цвета, ведомство озаботилось и здоровьем ног сотрудников. Рекомендуемая толщина подошвы обуви для персонала поликлиник должна составлять два-три сантиметра, чтобы снизить нагрузку. Подошва должна быть рифленой, прорезиненной и гибкой, чтобы не скользить.

Пациент на приеме у врача-хирурга в поликлинике Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новые стандарты призваны не только упорядочить внешний вид персонала, но и повысить комфорт и безопасность труда. Кроме того, такой расклад упрощает жизнь пациентам, которые могут испытывать трудности в «больничном» ориентировании.

Трамп ошеломлен: Москва ударила по Вашингтону его же оружием?

Вашингтон обратился к Москве с важной просьбой не передавать Ирану разведданные, которые могут навредить американским войскам, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. При этом сам Дональд Трамп отметил, что не знает, есть ли у Белого дома доказательства содействия РФ иранской стороне. По его словам, подобная поддержка в любом случае якобы бесполезна.

«Если они и передают информацию, это им не помогает. Если взглянуть на то, что произошло с Ираном за последнюю неделю <...> она им почти не помогает», — сказал республиканец.

На замечание журналистов о том, что Москва может рассматривать поддержку Тегерана как симметричный ответ на действия Вашингтона, американский лидер ответил: текущий военный потенциал Ирана якобы уже подорван. Telegram-канал «Дневник десантника» прокомментировал его слова, отметив, что, как оказалось, в эту игру можно играть вдвоем.

«Вспомним, когда Америка передавала Киеву данные для ударов по нашим войскам и важным объектам на территории России, а теперь не нравится ответочка. Это обычное поведение наглых людей, когда бьешь по ним их же оружием», — отметил источник.

Telegram-канал «Кремлевский шептун» сообщал, что Москва может оказывать Тегерану поддержку в сфере разведки, предоставляя информацию, способную повысить эффективность иранских ударов по позициям противника. Военные аналитики считают, что ситуацию можно назвать резким поворотом битвы сверхдержав.

«Видно, что Трамп ошеломлен ответом России. Но пусть не удивляется, ведь Москва просто может играть в ту же игру, что и Штаты», — говорят эксперты.

Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам инсайдеров, речь идет прежде всего о данных спутникового наблюдения, которые позволяют отслеживать перемещение военной инфраструктуры и подразделений.

«Иран располагает ограниченным количеством собственных космических аппаратов военного назначения и не обладает развитой спутниковой группировкой. В то же время Россия имеет значительные возможности космической разведки, позволяющие вести наблюдение за крупными территориями и военными объектами. Передача подобной информации может существенно повысить точность планирования операций и оперативность реагирования на действия противника», — считают информаторы.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

У диверсантов ВСУ сдали нервы

Украинские диверсанты попытались скрытно проникнуть в Купянск, переодевшись в гражданскую одежду и спрятав оружие, однако их выдал собственный страх. По данным Telegram-канала «Северный ветер», лазутчики шли вдоль берега реки Оскол, прячась за деревьями.

При виде российского разведывательного дрона один из военнослужащих не выдержал и открыл огонь. Как сообщается в публикации, у него сдали нервы — солдат принялся стрелять по беспилотнику. БПЛА удалось увернуться и вызвать подкрепление.

Вскоре над позициями диверсантов появился FPV-дрон на оптоволокне, неуязвимый для средств РЭБ. Украинцы попытались отстреливаться, затем бросились бежать, но были настигнуты и уничтожены.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ тем временем освободили село Голубовка в Донецкой Народной Республике, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Населенный пункт расположен примерно в 21 километре от Артемовска и 19 километрах от Краматорска.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Голубовка ДНР», — говорится в сообщении.

Как отметил военный корреспондент Александр Коц, освобождение Голубовки открывает российским войскам перспективы для наступления на Славянск и выравнивания линии фронта. По его словам, взятие этого села стратегически важно для дальнейшего продвижения в Донбассе.

«Если от Голубовки пойти на юг — в направлении села Новомарково, то группировке „Юг“ удастся выровнять фронт к востоку от Константиновки и Дружковки. Кроме того, из Голубовки можно наступать по М04 непосредственно на Славянск с юго-востока. Потихоньку заваривается битва за главный укреп ВСУ в Донбассе», — резюмировал военкор.

