08 марта 2026 в 18:49

Врач разоблачил популярные методы борьбы с запором

Врач Симаков: смесь меда, сухофруктов и орехов не поможет от запора

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Употребление смеси из меда, сухофруктов и орехов не поможет справиться с запором, рассказал гастроэнтеролог Андрей Симаков. По его словам, которые приводит Lenta.ru, такой метод, напротив, может вызвать вздутие, отрыжку, метеоризм и боли в животе. Кроме того, БАДы с клетчаткой также не помогают побороть запор.

Биодобавки с клетчаткой могут как помочь, так и ухудшить ситуацию. Например, большие дозы сухого псиллиума могут работать как сорбент и усиливать вздутие и запор. Добавки с инулином и фруктоолигосахаридами тоже иногда могут вызвать дискомфорт в ЖКТ, — объяснил гастроэнтеролог.

Чтобы справиться с запором, Симаков посоветовал есть больше продуктов с неферментируемой клетчаткой. К ним относятся морковь, свекла, киви, ананас или питахайя.

Ранее Симаков предупредил, что беспричинная потеря веса может быть сигналом развития онкологии. По его словам, люди часто считают, что их резкое похудение связано с другими причинами. Длительная беспричинная тошнота может быть характерна для опухолей мозга.

