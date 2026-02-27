Назван фрукт, который помогает облегчить воспаление кишечника F&F: наночастицы из сливы помогают уменьшить воспаление в кишечнике

Исследователи обнаружили, что экзосомоподобные наночастицы, выделенные из сливы, могут оказывать положительное воздействие на состояние кишечника, передает Food & Function (F&F). Их недельный прием восстановил длину толстой кишки, уменьшил повреждение эпителия и нормализовал микробиоту при остром колите у мышей.

Ученые проанализировали нановезикулы с диаметром от 100 до 200 нанометров, найденные в тканях плодов сливы. Они снижали проницаемость кишечника, уменьшали уровень воспалительных биомаркеров и окислительного стресса, а также предохраняли печень от сопутствующих повреждений.

Исследователи предполагают, что биологически активные компоненты сливы могут быть использованы для разработки новых методов лечения воспалительных заболеваний кишечника. Исследование проводилось на животных, и хотя полученные данные обнадеживают, для окончательных выводов необходимы дополнительные клинические испытания.

Ранее диетолог Никола Ладла-Рейн и нутрициолог Рианнон Ламберт подчеркнули высокую питательную ценность киви. Этот фрукт, включая кожуру, является источником клетчатки, витамина C, полифенолов и калия. Он способствует снижению вздутия живота, улучшению работы кишечника, а также может положительно влиять на сон и настроение.