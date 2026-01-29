Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 16:41

Эксперты назвали недооцененный фрукт с большим количеством клетчатки

Диетолог Ладла-Рейн: киви богат клетчаткой и полезен для пищеварения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Киви вместе с кожурой богат клетчаткой, витамином C, полифенолами и калием, заявили диетолог Никола Ладла-Рейн и нутрициолог Рианнон Ламберт. По их словам, которые приводит издание Daily Mail, этот фрукт снижает вздутие живота и хорошо влияет на работу кишечника.

Киви — один из самых недооцененных фруктов, богатый питательными веществами, — сказала Ламберт.

Ученые отметили, что киви помогает улучшить сон и настроение, а также полезен для кожи за счет высокого содержания витамина C. Они посоветовали качественно мыть фрукт и добавлять его в салаты или смузи.

Ранее терапевт Ольга Александрова рассказала, что обилие клетчатки в рационе и соблюдение водного баланса поспособствуют детоксикации организма. Она порекомендовала употреблять пять или шесть порций овощей и фруктов в сутки, а также пить не менее двух литров жидкости.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что самая полезная часть мандарина — это не его сочная мякоть, а белая прослойка и кожура, которые часто выбрасываются. По ее словам, в этих частях фрукта сосредоточен высокий уровень биофлавоноидов, эфирных масел и витаминов.

