Врач перечислила продукты для снижения уровня холестерина

Уровень плохого холестерина можно снизить с помощью продуктов с высоким содержанием растворимой клетчатки, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова. По ее словам, она способна связывать желчные кислоты в кишечнике.

Источники такой клетчатки: овес и ячмень, бобовые, фрукты и ягоды (яблоки, груши, цитрусовые, клубника), овощи (морковь, баклажаны, батат), льняное семя и псиллиум (шелуха подорожника), — рассказала Тарасова.

Врач подчеркнула, что плохой холестерин еще называют липопротеинами низкой плотности. Такой компонент необходим организму, однако в больших количествах вызывает проблемы со здоровьем.

Ранее врач Пунам Кришан рассказала, что двухдневное питание, включающее овсяную кашу и бобовые, способно уменьшить уровень «плохого» холестерина приблизительно на 10%. Согласно новому исследованию немецких ученых, которое упомянула специалист, такой рацион также способствует небольшому снижению артериального давления.