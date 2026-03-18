Поверхность Солнца покрылась новыми корональными дырами

На Солнце появились новые корональные дыры, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале. По словам ученых, из-за этого на Земле в скором времени возможны магнитные бури.

На обращенной к Земле стороне Солнца за прошедшие дни появилось сразу несколько новых корональных дыр, — говорится в сообщении.

Как отметили астрономы, к четвергу, 19 марта, выброс плазмы от вспышки дойдет до Земли. В результате возможные магнитные бури уровня G2-G3, а также полярные сияния.

Ранее мощнейшая вспышка была зафиксирована на Солнце днем 16 марта, в 15:15 мск. По словам ученых, она относится к предпоследнему классу мощности. В общей сложности вспышка продолжалась 32 минуты.

В конце февраля стало известно, что Солнце на обращенной к Земле стороне стало абсолютно чистым, превратившись в идеальный диск без каких-либо визуальных особенностей. На поверхности звезды не наблюдалось ни одного, даже самого незначительного пятна. При этом ученые из ИКИ РАН отмечали, что солнечная активность за два года обрушилась до самых низких значений.