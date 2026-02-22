Солнечная активность обновила антирекорд ИКИ РАН: солнечная активность за два года обрушилась до самых низких значений

Солнце, которое в начале 2026 года устанавливало рекорды по силе радиационных штормов и количеству мощных вспышек, неожиданно вошло в состояние «глубочайшей депрессии». Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали падение индекса активности до нулевого уровня, что не наблюдалось с апреля 2024 года.

Звезда, побив в начале года сразу два рекорда текущего столетия (по силе радиационного шторма и по числу сильных вспышек в одной области) кажется полностью опустошенной. На данный момент всё выглядит как начало очень длительной депрессии, — отметили ученые.

Всего две с половиной недели назад график активности выглядел противоположным образом, однако сейчас светило словно опустошило все свои ресурсы. Пока специалисты не видят предпосылок для перелома этого тренда, хотя полное прекращение активности на данной стадии цикла считается маловероятным.

Эксперты продолжают мониторинг ситуации, пытаясь понять, является ли нынешний спад временным затишьем или предвестником долгосрочных изменений в поведении светила. За магнитной обстановкой на Земле сейчас ведется особо тщательное наблюдение.

Ранее газета Daily Mail проинформировала, что на Земле усилилась естественная вибрация, известная как резонанс Шумана. Астрономы отмечают, что «гудящие» колебания планеты считаются нормальным природным явлением, однако в последние недели произошли необычные всплески.