Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 02:38

Солнечная активность обновила антирекорд

ИКИ РАН: солнечная активность за два года обрушилась до самых низких значений

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Солнце, которое в начале 2026 года устанавливало рекорды по силе радиационных штормов и количеству мощных вспышек, неожиданно вошло в состояние «глубочайшей депрессии». Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали падение индекса активности до нулевого уровня, что не наблюдалось с апреля 2024 года.

Звезда, побив в начале года сразу два рекорда текущего столетия (по силе радиационного шторма и по числу сильных вспышек в одной области) кажется полностью опустошенной. На данный момент всё выглядит как начало очень длительной депрессии, — отметили ученые.

Всего две с половиной недели назад график активности выглядел противоположным образом, однако сейчас светило словно опустошило все свои ресурсы. Пока специалисты не видят предпосылок для перелома этого тренда, хотя полное прекращение активности на данной стадии цикла считается маловероятным.

Эксперты продолжают мониторинг ситуации, пытаясь понять, является ли нынешний спад временным затишьем или предвестником долгосрочных изменений в поведении светила. За магнитной обстановкой на Земле сейчас ведется особо тщательное наблюдение.

Ранее газета Daily Mail проинформировала, что на Земле усилилась естественная вибрация, известная как резонанс Шумана. Астрономы отмечают, что «гудящие» колебания планеты считаются нормальным природным явлением, однако в последние недели произошли необычные всплески.

солнце
активность
рекорды
вспышки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В NASA сделали разочаровывающее заявление о запуске миссии к Луне
Один школьных предметов уберут из программы средних классов в РФ
«Начался откат»: военспец сообщил об отступлении ВСУ в Сумской области
В Совфеде предположили, зачем США пытаются «обуздать» Иран
Мерц объяснил, почему он резко засобирался в Вашингтон
Опубликованы кадры с места страшного пожара в Подмосковье
SHOT сообщил о серии взрывов над Саратовской областью
В Москве назвали условие сохранения переговоров по Закавказью
Солнечная активность обновила антирекорд
Дети и бабушка сгорели в мощном пожаре в Подмосковье: причины, что известно
ВСУ находятся в режиме выживания у Орехова из-за давления российских сил
В Госдуме призвали к ежеквартальной индексации пенсий
Боец ВС РФ в одиночку пленил со свинофермы восьмерых украинцев
Украинская писательница испугалась влияния русского языка
Российский экипаж БМП разнес в клочья бронемашину ВСУ
Британский журналист поддержал Медведева в критике Каллас
Аэропорт в Поволжье временно прекратил полеты
В Британии предложили судиться с Трампом
Смена имиджа, пост об СВО, слухи о разводе с Матвеевым: как живет Боярская
Синоптик спрогнозировал, когда в Москве начнет сходить снег
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.