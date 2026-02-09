На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса

Утром 9 февраля на поверхности Солнца произошла мощная вспышка, относящаяся к предпоследнему классу (M), передает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Ее продолжительность составила 30 минут.

9 февраля в 05:27 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N17W56) зарегистрирована вспышка M2.8 продолжительностью 30 минут, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Солнце установило рекорд XXI века по числу сильных вспышек. Все они произошли в активной области 4366. Четыре дня назад активность в этой зоне резко снизилась, но затем, 8 февраля, Солнце продолжило серию вспышек. Сейчас в каталоге NOAA зафиксировано, что наблюдаемому с Земли активному центру зачли сразу три вспышки категории M, и теперь в его активе 66 событий.

До этого на Солнце завершился один из сильнейших всплесков активности. Ученые наблюдали за ним с начала февраля. Активная зона Солнца номер 4366 прекратила создавать солнечные вспышки, хотя до установления нового рекордного показателя не хватало всего одной сильной вспышки. Накануне, 4 и 5 февраля по московскому времени, регистрировалось по 11 мощных солнечных выбросов классов M и X, а уже в пятницу, 6 февраля, количество вспышек снизилось до нуля.