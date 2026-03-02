Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 13:52

«Кровавая луна» взойдет на частью России

Жители Дальнего Востока увидят полное лунное затмение

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Жители восточной части России вечером 2 марта смогут наблюдать полное лунное затмение, которое продлится почти час, сообщил РИА Новости астрофизик Сергей Язев. В это время спутник Земли приобретет темно-красный цвет. Явление также известно как «кровавая Луна».

Вечером во вторник Луна пройдет сквозь тень Земли. Ей предстоит пролететь в тени почти 10 тыс. километров со скоростью около одного километра в секунду. Полностью в тени Луна будет находиться примерно час. В это время она будет темно-красного цвета, — рассказал ученый.

Затмение смогут увидеть жители Дальнего Востока и Восточной Сибири примерно с 19:30 по местному времени. По словам Язева, «кровавую Луну» можно наблюдать один-два раза в год не только в телескоп, но и невооруженным глазом при ясной погоде. Астрофизик пояснил, что красный цвет обусловлен преломлением солнечных лучей в атмосфере Земли — коротковолновые синие и зеленые лучи рассеиваются, а красные достигают Луны, подсвечивая ее.

Ранее ученые зафиксировали на Солнце вспышку уровня M2.4, ставшую самой мощной за последние две недели. Активность возобновилась в новой области на южном полушарии после затишья. Угрозы для планеты событие не представляет.

