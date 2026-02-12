Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 10:51

Стало известно, какие мероприятия пройдут в рамках ВЭФ-2026

В рамках ВЭФ-2026 состоятся встречи по развитию территорий Дальнего Востока

Фото: Фонд Росконгресс
Восточный экономический форум, который пройдет с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке, будет посвящен развитию региона. В рамках мероприятия участники встречи обсудят направления для совершенствования — от территорий опережающего развития и мастер-планов городов до новых предприятий, инфраструктуры и социальных объектов.

В проекты с государственной поддержкой на Дальнем Востоке фактически вложено 5,6 трлн рублей. В эксплуатацию введено более тысячи предприятий. Такая динамика развития региона стала результатом комплексной работы, большую роль в которой играет Восточный экономический форум, — рассказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Юрий Трутнев.

Форум способствует эффективному диалогу по обновлению дальневосточных городов — сейчас в работе находятся более тысячи объектов и мероприятий. План объединяет экономические, демографические, инфраструктурные и пространственные аспекты развития городов, акцентируя внимание на создании новых центров притяжения.

Ранее сообщалось, что за 10 лет инвестиции в основной капитал в ДФО выросли на 99%. Уровень промышленного производства увеличился на 30%, а добыча полезных ископаемых увеличилась на 33%.

форумы
Дальний Восток
экономика
регионы
