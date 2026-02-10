В России утвердили стратегию демографической политики Дальнего Востока Мишустин: в России утвердили стратегию демографической политики ДФО до 2030 года

Правительство РФ утвердило стратегию демографической политики для Дальнего Востока на период до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он заявил, что главной целью является достижение численности населения в 7,86 млн человек в ближайшее десятилетие.

Ее (стратегии. — NEWS.ru) главная цель — чтобы в регионах Дальнего Востока в ближайшие десять лет проживало не менее 7 миллионов 860 тысяч человек, — сказал Мишустин.

В рамках стратегии семьи будут получать дополнительный региональный материнский капитал при рождении второго ребенка, добавил премьер. Также планируется значительное расширение социальной и медицинской инфраструктуры в регионе, заключил он.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил: мир стоит на пороге демографической катастрофы, население Земли начнет сокращаться через 20 лет. По его прогнозу, пик населения планеты придется на 2046 год.

До этого председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов сказал, что государство должно исключить аборты из перечня услуг, покрываемых системой обязательного медицинского страхования. По его словам, необходимо положить конец социальной несправедливости, при которой процедура прерывания беременности оплачивается для всех желающих из общих бюджетных средств.